Machine Party продалась тиражом в полмиллиона копий за неделю

Machine Party — это коллекция жестоких кооперативных мини-игр от автора Buckshot Roulette Майка Клубники (Mike Klubnika). Она вышла 30 июля 2026-го и показала отличный старт.

«Полмиллиона проданных копий — это просто невероятное число! Спасибо вам за поддержку, теплые слова и классные ролики по игре», — написал Клубника в событийной ленте Machine Party в Steam.

В отдельном пресс-релизе Клубника вместе со своим соавтором GDeavid и издателем Oro Interactive добавил, что особенно большой популярности Machine Party добилась в Китае. Она завирусилась в социальных сетях и привлекла внимание стримеров, благодаря чему теперь наращивает продажи за счет сарафанного радио.

Отметим, что Machine Party на старте продается лишь немногим медленнее Buckshot Roulette. В свое время Buckshot Roulette понадобилось пять дней на достижение рубежа продаж в 500 тысяч копий — то есть всего на два дня меньше, чем Machine Party. Сможет ли новинка удержать интерес аудитории и повторить успех предшественницы в долгосрочной перспективе — станет ясно в дальнейшем.

Сейчас у Machine Party «очень положительный» рейтинг в Steam. 92% из 3,6 тысячи отзывов оказались одобрительными. Пиковый онлайн проекта — 22 629 человек, что уже больше, чем когда-либо было у Buckshot Roulette.

Сыграть в Machine Party можно только на ПК через Steam.