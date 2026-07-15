Издатель Oro Interactive и разработчик Mike Klubnika объявили, что сборник жестоких мини-игр Machine Party выйдет 30 июля на PC в Steam.

Machine Party представляет собой необычную коллекцию многопользовательских испытаний, где привычные форматы вечериночных игр сочетаются с мрачной атмосферой, элементами хоррора и смертельно опасными правилами. Чтобы победить, участникам придется не только проявить ловкость, но и всячески мешать своим соперникам.

Игроков ждут как классические режимы, так и оригинальные вариации на тему party-игр, рассчитанные на хаотичные, напряженные и порой весьма жестокие матчи.

Проект поддерживает участие от двух до четырех игроков. Пользователи смогут настроить внешний вид своего подопытного персонажа, а во время матчей использовать различные способы, чтобы подставлять друзей и выводить их из игры.

За музыкальное сопровождение отвечает Алекс Пейпман, подготовивший индустриальный саундтрек, который подчеркивает мрачную атмосферу происходящего.

Релиз Machine Party состоится 30 июля на PC в Steam.