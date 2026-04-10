Machine Party 3-й квартал 2026 г.
Ужасы, Инди, Юмор, Кооператив
2 оценки

Machine Party: жестокие мини-игры от автора Buckshot Roulette выходят этим летом

butcher69 butcher69

Издатель Oro Interactive и разработчик Майк Клубник, известный по Buckshot Roulette, анонсировали сборник Machine Party. Релиз проекта запланирован на это лето на ПК через Steam.

Machine Party представляет собой набор опасных и «почти незаконных» партийных испытаний, где игрокам предстоит выживать, используя хитрость, предательство и нестандартные решения. Игроки смогут участвовать в переосмысленных классических мини-играх и новых вариациях, где важны не только навыки, но и умение подставлять соперников.

Проект поддерживает от 2 до 4 игроков и предлагает индустриальный саундтрек, кастомизацию персонажей и множество способов сорвать победу другим участникам. Machine Party делает ставку на хаос, напряжение и черный юмор в духе предыдущих работ разработчика.

