Разработчики Mike Klubnika и GDeavid назвали дату консольного релиза Machine Party — жестокого сборника партийных игр, где участники проходят опасные испытания, соревнуются с друзьями и пытаются избежать гибели.

Игрокам предстоит выживать в ситуациях с высокими ставками: любая ошибка здесь может стать смертельной, а победа одного участника означает поражение остальных.

Machine Party выйдет на консолях в ноябре, а версия для PC уже доступна в Steam. Игра также появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.