Состоялся релиз постапокалиптической глобальной стратегии Machinefall от независимого разработчика

На ПК в сервисе Steam состоялся релиз постапокалиптической стратегии в реальном времени под названием Machinefall. Проект, над созданием которого на протяжении 2.5 лет работал соло-разработчик Ян Жижка, предлагает возглавить остатки человечества в борьбе с глобальной угрозой в виде механических насекомых.

Игровой процесс Machinefall сочетает в себе элементы градостроительства, логистики и масштабных тактических сражений. Действие игры разворачивается на глобальной карте Земли, состоящей из более чем 33 млн игровых плиток. Разработчик реализовал возможность плавного масштабирования от орбитального вида всей планеты до локальных уличных столкновений в любой точке карты. Основным противником выступает рой механических жуков, нападающих огромными группами, что потребовало оптимизации движка для стабильного отображения тысяч юнитов на экране одновременно.

Ключевой особенностью стратегии является технологическое развитие на протяжении 7 различных эпох, начиная от каменного века и заканчивая космической эрой. С каждым переходом открываются новые типы зданий, оборонительных сооружений и техники. В распоряжении пользователей оказывается как пехота, так и различный транспорт, включая танки, грузовики, баржи и цеппелины. Для снижения нагрузки от микроменеджмента поселения способны развиваться самостоятельно по заранее заданным планам, в то время как основное внимание уделяется выстраиванию логистических цепочек поставок ресурсов и боеприпасов.

Создатель проекта Ян Жижка отметил, что полностью разработал игру самостоятельно. На этапе создания велось активное тестирование с участием сообщества, благодаря чему в финальную версию вошли многочисленные исправления баланса и улучшения интерфейса. Для симуляции перемещения огромных армий без потери производительности была применена система иерархического поиска пути и динамическое изменение интервалов симуляции в зависимости от нагрузки на аппаратное обеспечение компьютера.

На момент выхода проект имеет текстовую локализацию на русский язык. До 24 июля 2026 года на стратегию действует стартовая скидка 15%, благодаря чему её можно приобрести за 561 рубль вместо стандартных 660 рублей. Также для предварительного ознакомления доступна бесплатная демоверсия, позволяющая опробовать начальные этапы прохождения.