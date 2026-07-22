Состоялся релиз амбициозной космической песочницы Macht: Cosmic Engine с физикой масштаба 1:1 и редактором ДНК

Студия Kestro Games официально выпустила в ранний доступ Steam свой масштабный симулятор вселенной Macht: Cosmic Engine. Проект разрабатывается на собственном движке Cosmic Engine и предлагает игрокам взять на себя роль космического Наблюдателя, способного свободно управлять галактиками, планетами и даже биологической эволюцией разумных видов. Изначально релиз планировался на пару недель раньше, однако разработчики столкнулись с задержкой модерации со стороны Valve.

Главной особенностью Macht: Cosmic Engine выступает честная физическая симуляция космоса в масштабе 1:1. Встроенный редактор звездных систем позволяет вручную размещать планеты на орбитах, регулировать массу небесных тел и наблюдать за честным гравитационным взаимодействием n-тел без заранее прописанных скриптов. Игроки могут детально кастомизировать черные дыры с аккреционными дисками, голубые гиганты и остывающие звезды, а также настраивать астероидные кольца планет, меняя их плотность, скорость вращения, размеры обломков и цвет пыли.

Помимо астрофизики, проект глубоко погружается в биологию и социологию. Специальный редактор ДНК позволяет переписывать хромосомы и изменять структуру мозга живых или синтетических организмов, закладывая базовые инстинкты, уровень агрессии, лидерские качества или эмоциональную восприимчивость. В редакторе цивилизаций можно создавать полноценные фракции с различными формами правления от республики и монархии до улья и диктатуры, настраивать древо технологий и руководить правящими династиями на уровне глобальной карты галактики.

Масштаб симуляции не ограничивается орбитальным видом. Игроки могут бесшовно спуститься из космоса на ландшафт любой планеты, состоящий из полноценных вокселей. На поверхности можно деформировать рельеф, раскапывать грунт и передвигать горы. При этом в игре реализованы космические войны с масштабными сражениями флотов, стратегическими осадами планет, полноценной экономикой и возможностью наблюдать за орбитальной бомбардировкой прямо с поверхности.

Команда планирует удерживать Macht: Cosmic Engine в раннем доступе от 10 до 12 месяцев. За это время авторы рассчитывают усовершенствовать алгоритмы рендеринга и расширить функционал космической логистики, инфраструктуры и межзвездной дипломатии. Разработчики объяснили необходимость этапа раннего доступа стремлением собрать данные об оптимизации на реальном железе пользователей.

Для запуска на минимальных настройках авторы указали процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти или AMD Radeon RX 580 с 8 ГБ. В рекомендованных требованиях числятся Intel Core i5-11400, 16 ГБ ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060. При этом игра сразу поддерживает режим виртуальной реальности через OpenXR для шлемов Meta Quest 2 и Meta Quest 3.

Базовая стоимость Macht: Cosmic Engine в Steam составляет 1050 рублей, а до 29 июля 2026 года действует стартовая скидка 15%, снижающая цену до 892 рублей. Разработчики из Kestro Games предупредили, что ценник проекта будет расти по мере выхода крупных патчей и приближения к версии 1.0.

Турецкая студия Kestro Games, состоящая в объединении Turkish Game Alliance, параллельно занимается разработкой еще одного крупного проекта под названием Ötüken.