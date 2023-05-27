Mad World - Age of Darkness 26.04.2023
4.9 8 оценок

Для MMORPG Mad World вышло крупное обновление

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Procy_on
Новости

Mad World имела очень проблематичный старт, но у разработчиков игры нет причин отказываться от проекта и его дальнейшего развития.

Вышло действительно масштабное обновление, которое представило два новых подземелья - Den of Sand Robbers, Mutants' Assault Zone, одно сложное подземелье - Temple of Memory, две новые PvE-зоны - Northern Cultivation Area и Steadfast Field, перестроенную Арену (для PvP-сражений), новые материалы с новыми рецептами ремесел, новые квесты (ежедневные и еженедельные), переработанную систему чата, ограничение на передачу золота, улучшение PvP-опыта и так далее. Подробнее доступно здесь.

Mad World - это HTML5 MMORPG, доступная в окне браузера, что означает, что вам не нужно ничего скачивать. Два клика - и вы в игре. Однако от других игр Mad World отличает уникальный графический стиль, в котором гротеск смешивается с элементами хоррора. Игра переносит нас в фантастический мир, где господствуют демоны и другие инфернальные чудовища, а человечество вынуждено укрываться в горстке поселений. В Mad World нет стандартной системы классов. Развитие персонажа происходит за счет выбора оружия и тренировки индивидуальных навыков.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
kekeskrekes

Игра годная, залетал до общего старта, но фатально задушился гриндом лвла, для перехода в некст локу. Когда первый раз заставили стерпел, второй раз стерпел, но третий уже не осилил, всем советую через пол года попробовать

1
Kitocun

Всмысле каждый раз сначала почему?

1
kekeskrekes Kitocun

После каждой главы заставляют апать несколько лвлов в чистом поле, тупо часов 5+ часов без остановки нужно фармить мобов или один и тот же данж без какого либо профита кроме экспы

0
Kitocun kekeskrekes

А в чем цель это типо сюжетная игра или ммо не пойму?

0