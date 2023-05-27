Mad World имела очень проблематичный старт, но у разработчиков игры нет причин отказываться от проекта и его дальнейшего развития.
Вышло действительно масштабное обновление, которое представило два новых подземелья - Den of Sand Robbers, Mutants' Assault Zone, одно сложное подземелье - Temple of Memory, две новые PvE-зоны - Northern Cultivation Area и Steadfast Field, перестроенную Арену (для PvP-сражений), новые материалы с новыми рецептами ремесел, новые квесты (ежедневные и еженедельные), переработанную систему чата, ограничение на передачу золота, улучшение PvP-опыта и так далее. Подробнее доступно здесь.
Mad World - это HTML5 MMORPG, доступная в окне браузера, что означает, что вам не нужно ничего скачивать. Два клика - и вы в игре. Однако от других игр Mad World отличает уникальный графический стиль, в котором гротеск смешивается с элементами хоррора. Игра переносит нас в фантастический мир, где господствуют демоны и другие инфернальные чудовища, а человечество вынуждено укрываться в горстке поселений. В Mad World нет стандартной системы классов. Развитие персонажа происходит за счет выбора оружия и тренировки индивидуальных навыков.
Для MMORPG Mad World вышло крупное обновление©
Mad World имела очень проблематичный старт, но у разработчиков игры нет причин отказываться от проекта и его дальнейшего развития.
Игра годная, залетал до общего старта, но фатально задушился гриндом лвла, для перехода в некст локу. Когда первый раз заставили стерпел, второй раз стерпел, но третий уже не осилил, всем советую через пол года попробовать
Всмысле каждый раз сначала почему?
После каждой главы заставляют апать несколько лвлов в чистом поле, тупо часов 5+ часов без остановки нужно фармить мобов или один и тот же данж без какого либо профита кроме экспы
А в чем цель это типо сюжетная игра или ммо не пойму?