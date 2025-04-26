EA начинает отказываться от прошлого поколения консолей - Madden NFL 26 и College Football 26 выйдут только на новом

Electronic Arts начала потихоньку раскрывать свои спортивные карты на 2025 год. Пока компания анонсировала только две игры — симулятор американского футбола Madden NFL 26 и студенческий футбол EA Sports College Football 26.

С Madden NFL этого года произошло то, чего многие давно ждали — разработчики наконец-то решили проигнорировать предыдущее поколение консолей. Впервые с 2013 года игра выйдет только на современных платформах: Playstation 5, Xbox Series S/X, и ПК. Релиз назначен на 14 августа, а тем, кто раскошелится на Deluxe-издание, дадут поиграть на три дня раньше.

Что касается College Football 26, то ещё в прошлом году EA возродила серию симуляторов студенческого футбола после десятилетнего перерыва, и игра неожиданно для многих выстрелила. Теперь компания готовит новую часть, которая, как и предшественница, будет доступна только на PS5 и Xbox Series S/X. А вот владельцам ПК, видимо, придётся обойтись.

College Football 26 выйдет раньше своего старшего брата — релиз намечен на 10 июля. Ну и стандартная история с Deluxe-версией: заплатишь больше — получишь доступ на три дня раньше, то есть 7 июля.