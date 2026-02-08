Анонсирован фильм Made in Abyss: Awakening Mystery с датой выхода осенью 2026 года

Компания Kadokawa официально представила тизер-трейлер нового полнометражного аниме под названием Made in Abyss: Mezameru Shinpi, что переводится как Пробуждение тайны или Пробуждение мистики. Картина станет первой частью новой театральной серии, которая продолжит экранизацию мрачной фэнтезийной манги Акихито Цукуси.
Сюжет ленты развернется сразу после событий второго сезона сериала, носившего подзаголовок Золотой город палящего солнца. Рико, Рег и Наначи, к которым присоединилась принцесса пустышек Фапута, продолжают свое путешествие к дну Бездны. Преодолев 6 слой и оставив позади руины деревни Илблу, герои готовятся к спуску на седьмой уровень, где их ожидают новые смертельные опасности и ответы на загадки исчезнувшей цивилизации.
Производством фильма занимается студия Kinema Citrus, работавшая над всеми предыдущими итерациями франшизы. Режиссерское кресло вновь занял Масаюки Кодзима, а сценарий подготовил Хидэюки Курата. За музыкальное сопровождение отвечает композитор Кевин Пенкин, чьи саундтреки стали неотъемлемой частью атмосферы сериала.
К своим ролям вернулся основной актерский состав: Мию Томита озвучивает Рико, Мария Исэ подарила голос Регу, а Сиори Идзава играет Наначи. Премьера Made in Abyss: Mezameru Shinpi в японских кинотеатрах запланирована на осень 2026 года, однако точные даты международного проката пока не сообщаются.
Блятское травмирующее произведение с милотой показывающее всю самую пи.дескую сторону людей. А в особенности в связи с публикацией новых файлов эпштейна, где буквально подтверждаются конспирологические теории про то что многие у власти разных стран, компаний, бизнесов - п.дофилы, так еще они жрут людей. + там подтверждается пицца гейт, одна из самых безумных косперологических теорий, теперь уже была. Вот уж где произведение дополняет реальность.
на вид - детская анимеха, но на самом деле мрачное и жесткое всё ) кто не смотрел - советую.
Манга не закончена и Автор сильно тянет как мартин. Скорей всего концовки у произведения не будет. Как у берсерка.
Очень веселое и душевное аниме. Да есть жесткое моменты, но все очень смягчили. Так советую к просмотру .
Прекрасное аниме!. Очень жду продолжения.
На 2 сезоне уже было скучно, слёзки-жестокость и т.д., но просто скучно. Блонда до мамки походу так и не дошла.