Анонсирована дата выхода аниме фильма Made in Abyss: Mezameru Shinpi

В рамках мероприятия AnimeJapan создатели франшизы Made in Abyss сделали важное объявление. Стало известно, что 1 часть новой серии фильмов с подзаголовком Mezameru Shinpi, что переводится как Пробуждающаяся тайна, выйдет в японский прокат 23 октября 2026 года. В дополнение к анонсу даты премьеры авторы представили свежий ключевой постер проекта.

Режиссером новой картины вновь выступает Масаюки Кодзима. Сценарий пишет Хидэюки Курата, а за дизайн персонажей отвечают Кадзутика Кисэ и Юка Курода. Производством анимации продолжает заниматься студия Kinema Citrus. Весь основной актерский состав из телевизионного сериала вернется к озвучиванию своих героев в полнометражном формате.

Напомним, что 1 сезон оригинального аниме вышел в 2017 году и заслужил высокие оценки зрителей. Затем история продолжилась во 2 сезоне под названием Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun, который транслировался с 6 июля 2022 года по 28 сентября 2022 года. По сюжету главные герои Рико, Рэг и Нанати продолжили спуск на дно Бездны, исследуя судьбы других пропавших путешественников.

Также стоит отметить, что для поклонников франшизы была анонсирована мобильная ролевая игра с элементами рогалика по мотивам вселенной Made in Abyss. Предварительная регистрация в ней уже открыта, а официальный релиз проекта ожидается 23 сентября 2026 года.