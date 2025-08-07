Анонсирована серия полнометражных фильмов по франшизе Made in Abyss

Издательство Kadokawa сообщило, что ранее анонсированное продолжение аниме Made in Abyss выйдет в формате серии полнометражных фильмов. Премьера первой части под названием Made in Abyss: Mezameru Shinpi (Made in Abyss: Пробуждение тайны) запланирована на 2026 год.

К производству вернутся ключевые создатели предыдущих частей франшизы. Режиссером вновь выступит Масаюки Кодзима, за компоновку серий отвечает Хидэюки Курата, а дизайн персонажей снова доверят Кадзутике Кисэ и Юке Куроде. Студия Kinema Citrus продолжит работу над анимацией. Свои роли вновь исполнят сэйю главных героев: Мария Исэ (Рэг), Мию Томита (Рико), Сиори Идзава (Нанати) и Мисаки Куно (Фапута). На опубликованном постере также можно заметить двух новых персонажей — Тепасте и Кравагли.

Одновременно с анонсом фильма стало известно о проведении серии концертов, которые пройдут в Токио 8 февраля 2026 года. Оркестром будет дирижировать композитор аниме Кевин Пенкин, а в мероприятии примут участие вокалисты и актеры озвучивания.