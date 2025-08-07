ЧАТ ИГРЫ
Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness 02.09.2022
Анонсирована серия полнометражных фильмов по франшизе Made in Abyss

Издательство Kadokawa сообщило, что ранее анонсированное продолжение аниме Made in Abyss выйдет в формате серии полнометражных фильмов. Премьера первой части под названием Made in Abyss: Mezameru Shinpi (Made in Abyss: Пробуждение тайны) запланирована на 2026 год.

К производству вернутся ключевые создатели предыдущих частей франшизы. Режиссером вновь выступит Масаюки Кодзима, за компоновку серий отвечает Хидэюки Курата, а дизайн персонажей снова доверят Кадзутике Кисэ и Юке Куроде. Студия Kinema Citrus продолжит работу над анимацией. Свои роли вновь исполнят сэйю главных героев: Мария Исэ (Рэг), Мию Томита (Рико), Сиори Идзава (Нанати) и Мисаки Куно (Фапута). На опубликованном постере также можно заметить двух новых персонажей — Тепасте и Кравагли.

Одновременно с анонсом фильма стало известно о проведении серии концертов, которые пройдут в Токио 8 февраля 2026 года. Оркестром будет дирижировать композитор аниме Кевин Пенкин, а в мероприятии примут участие вокалисты и актеры озвучивания.

Комментарии: 3
RedDay13

Только вот в манге материала 10 глав всего(

Alex40001

ДА НУ НАФИК ТАМ НАЧАЛО МУТЬ НО КОНЦОВКА ВООБЩЕ ТЯГАМОТИНА УЖ ЛУЧШЕ САМУРАЙ ДЖЕК 2 РАЗА ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ СЕРИИ С ПОЛНОМЕТРАЖКОЙ

Gridon

Увидим финал истории в 2035. Каждая глава манги будет растянута на 2 часа пустоты. Студия просто посчитала сколько можно заработать на билетах. Оркестр сыграет на костях терпения.