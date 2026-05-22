Опубликован 2-й тизер аниме-фильма Созданный в Бездне: Пробуждающаяся тайна

Компания Kadokawa представила 2-й тизер-трейлер полнометражного аниме-фильма Созданный в Бездне: Пробуждающаяся тайна, известного в оригинале как Made in Abyss: Mezameru Shinpi. Это 1-я часть новой серии из 3 фильмов, которая станет прямым продолжением 2-го сезона телевизионного сериала Созданный в Бездне: Солнце, вспыхнувшее в Золотом городе, вышедшего в 2022 году. Премьера картины в кинотеатрах Японии запланирована на 23 октября 2026 года.

В опубликованном ролике показаны главные герои Рико, Рэг, Нанати и Фапута, продолжающие свое путешествие в глубины Бездны. Зрители также могут заметить появление новых персонажей, включая Кравагли. Возвращение этой франшизы, основанной на оригинальной манге Акихито Цукуси, продолжит раскрывать тайны загадочного 7-го уровня подземного мира.

Производством картины занимается студия Kinema Citrus. Режиссером проекта выступает Масаюки Кодзима, за сценарий отвечает Хидэюки Курата, а композитор Кевин Пенкин создал музыкальное сопровождение. Дизайн персонажей разработали Юка Курода и Кадзутика Кисэ. Оригинальная манга Акихито Цукуси публикуется с 2012 года, а ее общий тираж превышает 22 млн проданных копий.