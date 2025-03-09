Психологический хоррор-симулятор ходьбы Madness Inside доступен бесплатно на itch.to в течение неопределенного периода

Madness Inside — психологический симулятор ходьбы в жанре ужасов, разработанный и изданный ZV GAMES, выпущенный 4 декабря 2024 года.

Игроки берут на себя роль лейтенанта Вика Войта, который, преследуя опасного преступника, неожиданно оказывается в ловушке в заброшенной психиатрической больнице — некогда месте ужасающих экспериментов. Исследуя ее жуткие коридоры, игроки решают головоломки и собирают улики, чтобы раскрыть темное прошлое больницы и найти выход. По словам разработчика, прохождение игры занимает от 60 до 80 минут, хотя те, кто хочет погрузиться глубже, могут потратить больше времени на разгадывание ее тайн. История имеет две разные концовки, что дает некоторую ценность для повторного прохождения.

С момента своего релиза Madness Inside собрала всего около 30 отзывов в Steam, но 80% из них положительные. Игроки хвалят ее напряженную атмосферу, сильный звуковой дизайн и темные окружения, которые создают жуткий и захватывающий опыт. Созданная на Unreal Engine 5, игра также впечатляет своими эффектами освещения и теней, улучшающими общее настроение. Однако она не лишена недостатков. Короткое время игры, технические проблемы и неясные цели вызвали критику. Некоторые игроки также считают определенные страхи предсказуемыми или излишне напыщенными, что снижает впечатление от ужаса.

Madness Inside обычно стоит около $7, но в настоящее время она доступна бесплатно на itch.io. Однако неясно, как долго продлится предложение. Для тех, кто предпочитает Steam, игра продается со скидкой 55% до 10 марта, что снижает цену до $2,95.