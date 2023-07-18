Скоростной roguelite-шутер Madshot выходит на Nintendo Switch и получает полную версию в Steam ©

Глобальный издатель HOOK и независимый разработчик Overflow сообщили, что после очень успешного периода раннего доступа акробатический шутер Madshot сегодня полностью запускается в версии 1.0 в Steam, а также для Nintendo Switch.

Madshot — динамичный акробатический шутер в стиле rogue-lite. Выживите на постоянно меняющейся дороге через Ктулху и дальше. Создавайте бесконечные комбинации улучшений, сражаясь с ужасными монстрами и многоэтапными битвами с боссами. Вы не получите один и тот же опыт дважды в Madshot, так как игра меняется вместе с вами, и каждое новое прохождение приносит новые сюрпризы.

В поисках вечной жизни вы баловались оккультизмом и призывали силы за пределами вашего понимания, силы, имена которых никогда не должны произноситься, — и ваши действия закончились тем, что сам могущественный Ктулху проглотил ваш город целиком. Но эта странная ситуация дала тебе шанс уничтожить его изнутри.

В финальной версии игры представлены: