Ролевая игра в жанре темного фэнтези Madtale вышла для устройств iOS и Android ©

Компания Archosaur Games, разработчик инди-игр из Нью-Йорка (США), объявила о выпуске своей мрачной фэнтезийной ролевой игры Madtale, которая стала доступна для устройств iOS и Android по всему миру через цифровые магазины.

Madtale — это стратегическая игра-рогалик, предлагающая мрачную интерпретацию классических сказок. Игроки могут сформировать свой собственный отряд из классических сказочных персонажей, таких как Золушка или Белоснежка, каждый из которых обладает своими уникальными новыми навыками. Разблокируйте уникальное оружие для каждого персонажа, стратегически экипируйте снаряжение и специальные способности, а затем усильте их в захватывающих и яростных сражениях в жанре roguelike.

Создайте свою команду одним нажатием, а затем ждите побед, когда ваши товарищи по команде сражаются автоматически. Даже когда вы не в сети, ваши награды не перестанут генерироваться, и вы можете вернуться в любое время, чтобы без особых усилий собрать все награбленное!

Призывайте героев из 6 лагерей и 5 профессий со всеми различными навыками и баффами. 10 наборов секретов и более 30 наборов шестеренок позволяют составлять сокрушительные комбинации. Не забудьте стратегически выбрать свой отряд, если вы хотите победить могущественных врагов!

Madtale будет доступна на следующих языках: английском, французском, немецком, португальском, индонезийском, русском, вьетнамском, тайском и китайском (упрощенном).