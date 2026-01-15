Анонсирован Maelstrom Enhanced в Steam - релиз состоится 2 февраля 2026 года

«Ассоциация K-D Lab» официально анонсировала переиздание стратегии Maelstrom: The Battle for Earth Begins. Обновлённая Enhanced версия выйдет в Steam 2 февраля 2026 года — ровно через 19 лет после релиза оригинальной игры.
Переиздание будет доступно по всему миру и получит поддержку нескольких языков, включая русский, английский, итальянский, испанский, французский и немецкий.
Особенности переиздания:
- Новые функции и возможности
- Улучшенный игровой баланс
- Поддержка новых разрешений экрана вплоть до 4K
- Стабильная работа на многопоточных процессорах
- Многочисленные мелкие доработки и багфиксы
Отдельно отмечаются особенности Steam-версии. Игра будет поддерживать Steam Rich Presence, а также получит встроенный набор инструментов для моддинга.
Страница Maelstrom: The Battle for Earth Begins Enhanced уже доступна в Steam, и игру можно добавить в список желаемого.
Ранее переиздание выходило исключительно на платформе VK Play; разработчики уточняют, что данная версия будет обновлена позже — после релиза Steam-версии.
