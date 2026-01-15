ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Maelstrom: The Battle for Earth Begins 02.02.2007
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, RTS, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 64 оценки

Анонсирован Maelstrom Enhanced в Steam - релиз состоится 2 февраля 2026 года

Hallkezz Hallkezz

«Ассоциация K-D Lab» официально анонсировала переиздание стратегии Maelstrom: The Battle for Earth Begins. Обновлённая Enhanced версия выйдет в Steam 2 февраля 2026 года — ровно через 19 лет после релиза оригинальной игры.

Переиздание будет доступно по всему миру и получит поддержку нескольких языков, включая русский, английский, итальянский, испанский, французский и немецкий.

Особенности переиздания:

  • Новые функции и возможности
  • Улучшенный игровой баланс
  • Поддержка новых разрешений экрана вплоть до 4K
  • Стабильная работа на многопоточных процессорах
  • Многочисленные мелкие доработки и багфиксы

Отдельно отмечаются особенности Steam-версии. Игра будет поддерживать Steam Rich Presence, а также получит встроенный набор инструментов для моддинга.

Страница Maelstrom: The Battle for Earth Begins Enhanced уже доступна в Steam, и игру можно добавить в список желаемого.

Ранее переиздание выходило исключительно на платформе VK Play; разработчики уточняют, что данная версия будет обновлена позже — после релиза Steam-версии.

Источник  
6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
QueasyRush

я на vk play покупал, поддерживал отечественную площадку и разработчиков

5