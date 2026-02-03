Обновленное издание стратегии Maelstrom: The Battle for Earth Begins Enhanced появилось в Steam

В Steam состоялся релиз Maelstrom: The Battle for Earth Begins Enhanced — обновлённого издания стратегии от «Ассоциации K-D Lab». Игра стала доступна для покупки ровно через 19 лет после выхода оригинальной версии.

Enhanced-издание включает все ранее выпущенные патчи и на старте поставляется с патчем 1.3.0. Разработчики подтверждают дальнейшую поддержку проекта и выпуск новых обновлений после релиза.

Одной из ключевых особенностей Maelstrom остаётся уникальный воксельный движок, делающий окружение полноценным элементом геймплея. Поля сражений полностью разрушаемы, а игроки могут в реальном времени изменять ландшафт: рыть траншеи, возводить земляные валы, прокладывать каналы или буквально стирать горы с лица карты, напрямую влияя на ход сражений.

Важную роль в игровом процессе играет физика жидкостей. Вода подчиняется рельефу местности, заполняет углубления и может использоваться как тактический инструмент. Особенно это заметно при игре за инопланетную фракцию Хай-Дженти, способную затапливать карту, тогда как другим сторонам приходится адаптироваться к изменяющимся условиям поля боя.

В игре представлены три радикально отличающиеся фракции с уникальными механиками:

Ремнанты — постапокалиптическое человеческое сопротивление, ориентированное на классический RTS-геймплей , тяжёлую технику и оборонительные сооружения;

— постапокалиптическое человеческое сопротивление, ориентированное на , тяжёлую технику и оборонительные сооружения; Корпорация «Восхождение» — высокотехнологичная тоталитарная структура, чьи здания могут трансформироваться в мобильные боевые единицы и менять своё расположение прямо во время матча;

— высокотехнологичная тоталитарная структура, чьи и менять своё расположение прямо во время матча; Хай-Дженти — инопланетная биологическая раса, развивающаяся за счёт органического роста и контроля территории с помощью воды и биомассы.

Отличительной чертой Maelstrom остаётся режим прямого управления. В любой момент игрок может взять под контроль ключевого юнита и перейти к виду от третьего лица, лично участвуя в бою и влияя на исход локальных столкновений.

Ключевые особенности Maelstrom Enhanced

Все ранее выпущенные обновления , включая патч 1.3.0 с большим количеством исправлений и улучшений;

, включая с большим количеством исправлений и улучшений; Новый уровень сложности ИИ — «Жестокий» в режиме сражений;

в режиме сражений; Улучшенное поведение ИИ и доработанный баланс;

и доработанный баланс; Поддержка современных разрешений экрана вплоть до 4K ;

; Расширенные графические настройки (вертикальная синхронизация, антиалиазинг до 8x, анизотропная фильтрация до 16x);

(вертикальная синхронизация, антиалиазинг до 8x, анизотропная фильтрация до 16x); Стабильная работа на многопоточных процессорах ;

; Исправления в кампании , интерфейсе, звуке и локализации;

, интерфейсе, звуке и локализации; Дополнительные настройки режима сражений, позволяющие отключать прямое управление, способности героев и терраформирование.

Особенности Steam-версии

Поддержка Steam Rich Presence ;

; Встроенный набор инструментов для моддинга.

Maelstrom: The Battle for Earth Begins Enhanced уже доступна в Steam:

https://store.steampowered.com/app/3666300/Maelstrom_The_Battle_for_Earth_Begins_Enhanced