Отечественная стратегия Maelstrom: The Battle for Earth Begins получила переиздание в VK Play

Действия игры Maelstrom: The Battle for Earth Begins происходят в недалеком будущем, где наша планета, опустошенная многолетними войнами и экологическими катастрофами мирового масштаба, оказывается под угрозой инопланетного вторжения. Оставшаяся в живых часть населения Земли разделена на две враждующие фракции - Ремнанты и Корпорация, но вот в борьбу за господство над планетой вступают ещё и Хай-Дженти – инопланетные захватчики из далекой Галактики...