Отечественная стратегия Maelstrom: The Battle for Earth Begins получила переиздание в VK Play

На площадке VK Play вышло переиздание российской стратегии-шутера Maelstrom: The Battle for Earth Begins!
Игра перенесет геймеров в 2050 год. Цивилизация находится в шаге от гибели и разделилась на городских борцов за свободу, «Ремнантов», и технологически продвинутую корпорацию «Восхождение». Теперь им предстоит противостоять новой угрозе — вторжению жестоких инопланетян.
Особенности переиздания:
- Новые функции и возможности.
- Улучшенный игровой баланс.
- Поддержка новых разрешений экрана вплоть до 4K.
- Стабильная работа на многопоточных процессорах.
- Многочисленные мелкие доработки и багфиксы.
Полный список изменений можно увидеть здесь.
жду переизданий игр нивала
Хотелось бы знать какие новые функции и возможности?
Игра и на момент выхода не снискала славы, так что так себе повод для эксклюзивности.
Неплохая игра с закосом под С&С и Старкрафт№1. В своё время наиграл немало часов в неё, "Спарту" и "Героев Уничтоженных Империй",
На фоне "Дауна Войны" и "Битвы за Средиземье" смотрелась блёкло, но с имевшимся бюджетом, разрабам особо негде было разгуляться.