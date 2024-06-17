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Maelstrom: The Battle for Earth Begins 02.02.2007
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, RTS, От третьего лица, Научная фантастика
8.2 54 оценки

Отечественная стратегия Maelstrom: The Battle for Earth Begins получила переиздание в VK Play

Hallkezz
Новости

На площадке VK Play вышло переиздание российской стратегии-шутера Maelstrom: The Battle for Earth Begins!

Игра перенесет геймеров в 2050 год. Цивилизация находится в шаге от гибели и разделилась на городских борцов за свободу, «Ремнантов», и технологически продвинутую корпорацию «Восхождение». Теперь им предстоит противостоять новой угрозе — вторжению жестоких инопланетян.

Особенности переиздания:

  • Новые функции и возможности.
  • Улучшенный игровой баланс.
  • Поддержка новых разрешений экрана вплоть до 4K.
  • Стабильная работа на многопоточных процессорах.
  • Многочисленные мелкие доработки и багфиксы.

Полный список изменений можно увидеть здесь.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Talendor3

жду переизданий игр нивала

2
Gelyr
Новые функции и возможности.

Хотелось бы знать какие новые функции и возможности?

0
GraF68ru

Игра и на момент выхода не снискала славы, так что так себе повод для эксклюзивности.

0
qDan

Неплохая игра с закосом под С&С и Старкрафт№1. В своё время наиграл немало часов в неё, "Спарту" и "Героев Уничтоженных Империй",

На фоне "Дауна Войны" и "Битвы за Средиземье" смотрелась блёкло, но с имевшимся бюджетом, разрабам особо негде было разгуляться.

0