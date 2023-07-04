Вновь открылась компания K-D Lab - создатель игр "ВанГеры", "Самогонки", "Периметр" и "Maelstrom"

Российская компания K-D Lab, наиболее известная играми "ВанГеры" (1998 г.), "Самогонки" (2001 г.), "Периметр" (2004 г.) и Maelstrom (2007 г.), вновь открылась в виде некоммерческой ассоциации.

Целью этой ассоциации является поддержка и развития наследия K-D Lab, а также помощи начинающим разработчикам игр.

Во многом пересоздание K-D Lab произошло благодаря сообществам поклонников их игр, которые за последние годы вывели в Open Source наиболее известные игры компании, и продолжали их развитие. Например, переиздание и дальнейшее обновление "ВанГеров" на таких площадках как Steam, GOG, GamePix и Яндекс.игры велось именно силами сообщества.

Увидев, что их наследие не забыто, основатели K-D Lab решили объединить усилия с сообществом, и создали Ассоциацию K-D Lab. Представители сообществ также вошли в наблюдательный совет ассоциации.

Сайт ассоциации: https://kdlab.com/

Чат ассоциации: https://t.me/kdlab_association_chat