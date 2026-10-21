Почтальон, волшебный фотоаппарат и тропический остров - уютное приключение Mafate получило новую демоверсию

Иногда для хорошего приключения достаточно велосипеда, фотоаппарата и сумки с письмами. Хотя в Mafate велосипед не понадобится: действие игры разворачивается в живописной долине на острове Реюньон, куда можно добраться только пешком или на вертолёте. Разработчики представили новый трейлер и обновили бесплатную демоверсию в Steam.

Игрокам предстоит стать местным почтальоном, который путешествует между отдалёнными деревушками, доставляет письма, знакомится с жителями и фотографирует красивые пейзажи. Компанию ему составит Луна — девушка, загадочным образом превратившаяся в волшебный фотоаппарат.

С её помощью можно не только делать снимки, но и вселяться в местных животных, чтобы добираться до скрытых тропинок и решать головоломки. По пути встретятся и очаровательные существа по имени Бибии.

В Mafate не будет сражений и необходимости куда-то спешить. Игра предлагает спокойно исследовать мир, вдохновлённый реальной вулканической долиной Мафат, и знакомиться с культурой острова Реюньон.

Обновлённая демоверсия Mafate уже доступна в Steam в рамках Steam Next Fest.