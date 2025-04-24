Для Mafia 2: Definitive Edition вышел мод Enhanced Edition, который исправляет многочисленные проблемы ремастера

Как стало известно, пользователь AVenticinque выпустил масштабную модификацию Enhanced Edition для Mafia 2: Defitinive Edition, которая исправляет многочисленные ошибки в ремастере, а так же улучшает игровой процесс, добавляя новые текстуры, улучшенное небо и восстанавливая вырезанные диалоги из финальной версии игры.
Исправленные ошибки:
- Глава 4 — Исправлена критическая ошибка, из-за которой полицейский застревал на крыше магазина;
- Глава 7 — Восстановлен эффект рвоты Эдди; теперь анимация правильно показывает, что выходит у него изо рта;
- Глава 12 — Исправлена шляпа Вито во время встречи с Джо и Генри в парке;
- Глава 13 — Восстановлена анимация девушек в первой катсцене, теперь они правильно двигают ртами;
- Глава 13 — Девушка в ванной больше не одета (в Definitive Edition ей без необходимости дали одежду);
- Глава 14 — Исправлена ошибка, из-за которой Джо и Вито дважды повторяли один и тот же диалог, пока везли Джо к Эль Греко;
- Глава 15 — Исправлена анимация глаз Лео, так как он смотрел в неправильном направлении (мод norskpl);
- Одежда Вито больше не прилипает к его телу;
- Восстановлены все отсутствующие звуки — теперь снова можно услышать продавцов газет, продавцов хот-догов, чистильщиков обуви, полицейских, гражданских лиц и гангстеров (в настоящее время только на итальянском и английском языках);
- Исправлено дополнение Jimmy’s Vendetta — теперь экраны миссий отображаются правильно (мод Sirvildan);
- Восстановлены классические звуки оружия для более точного и захватывающего опыта (мод norskpl);
- Восстановлены оригинальные радиостанции — некоторые треки, отсутствовавшие в Definitive Edition, были возвращены;
- Различные исправления ошибок.
Дополнения и улучшения:
- Улучшенная карта (мод Final Cut от Fokpok13 - судя по карте, в основной игре стала доступна дамба);
- Новый экран меню с анимацией снега;
- Новый звук меню — Основная тема (версия для фортепиано);
- Газеты теперь можно покупать и читать (мод Final Cut от Fokpok13);
- Новые дороги (Old Time Reality Beta 4 от QTmodz);
- Новое небо (Old Time Reality Beta 4 от QTmodz) — в настоящее время доступно только в главах 1 и 2;
- Новые текстуры для Сицилии (Old Time Reality Beta 5 от QTmodz);
- Добавлены новые трассы, ранее вырезанные из оригинальной игры;
- Новые текстуры дорог;
- Некоторые девушки теперь обнажены в главах 2, 5, 11 и 13 (оригинальный мод от FREDz);
- Кожаная куртка, вдохновленная Mafia DE и Mafia 3 (мод от TonyM4N15);
- Улучшения в главах 1 и 2 с новыми диалогами и игровыми разделами (мод Final Cut от Fokpok13);
- Новые диалоги в главе 11 во время боя с Эриком (мод Final Cut от Fokpok13);
Будущие обновления:
- Улучшенное небо во всех главах;
- Дополнительные диалоги в большем количестве глав;
- Восстановление голосов на всех языках;
Ошибки, которые еще предстоит исправить:
- Текстуры зонтиков (в настоящее время они все белые);
- Глаза Вито и Джо (они часто смотрят в неправильном направлении во время игры);
- Другие случайные ошибки.
Судя по описанию мода, AVenticinque проделал впечатляющую работу, наконец-то доведя Mafia 2: Definitive Edition до хорошего технического состояния и исправив ряд проблем, на которые жаловались игроки создателям ремастера еще 5 лет назад.
ещё бы вырезанные миссии, включая военные в начале, в общем всё то, что в новой редакции финал кат будет
Вообще, все эти Defective Edition надоели уже. И ладно бы разрабы сами бы всё оперативно правили, так нет, приходится энтузиастам ковыряться годами. А многое так и остаётся кривым и косым.