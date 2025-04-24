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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 12 559 оценок

Для Mafia 2: Definitive Edition вышел мод Enhanced Edition, который исправляет многочисленные проблемы ремастера

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь AVenticinque выпустил масштабную модификацию Enhanced Edition для Mafia 2: Defitinive Edition, которая исправляет многочисленные ошибки в ремастере, а так же улучшает игровой процесс, добавляя новые текстуры, улучшенное небо и восстанавливая вырезанные диалоги из финальной версии игры.

Mafia 2 DE "Enhanced Edition - исправления и улучшения для ремастера игры"

Исправленные ошибки:

  • Глава 4 — Исправлена ​​критическая ошибка, из-за которой полицейский застревал на крыше магазина;
  • Глава 7 — Восстановлен эффект рвоты Эдди; теперь анимация правильно показывает, что выходит у него изо рта;
  • Глава 12 — Исправлена ​​шляпа Вито во время встречи с Джо и Генри в парке;
  • Глава 13 — Восстановлена ​​анимация девушек в первой катсцене, теперь они правильно двигают ртами;
  • Глава 13 — Девушка в ванной больше не одета (в Definitive Edition ей без необходимости дали одежду);
  • Глава 14 — Исправлена ​​ошибка, из-за которой Джо и Вито дважды повторяли один и тот же диалог, пока везли Джо к Эль Греко;
  • Глава 15 — Исправлена ​​анимация глаз Лео, так как он смотрел в неправильном направлении (мод norskpl);
  • Одежда Вито больше не прилипает к его телу;
  • Восстановлены все отсутствующие звуки — теперь снова можно услышать продавцов газет, продавцов хот-догов, чистильщиков обуви, полицейских, гражданских лиц и гангстеров (в настоящее время только на итальянском и английском языках);
  • Исправлено дополнение Jimmy’s Vendetta — теперь экраны миссий отображаются правильно (мод Sirvildan);
  • Восстановлены классические звуки оружия для более точного и захватывающего опыта (мод norskpl﻿);
  • Восстановлены оригинальные радиостанции — некоторые треки, отсутствовавшие в Definitive Edition, были возвращены;
  • Различные исправления ошибок.

Дополнения и улучшения:

  • Улучшенная карта (мод Final Cut от Fokpok13 - судя по карте, в основной игре стала доступна дамба);
  • Новый экран меню с анимацией снега;
  • Новый звук меню — Основная тема (версия для фортепиано);
  • Газеты теперь можно покупать и читать (мод Final Cut от Fokpok13﻿);
  • Новые дороги (Old Time Reality Beta 4 от QTmodz﻿);
  • Новое небо (Old Time Reality Beta 4 от QTmodz﻿) — в настоящее время доступно только в главах 1 и 2;
  • Новые текстуры для Сицилии (Old Time Reality Beta 5 от QTmodz);
  • Добавлены новые трассы, ранее вырезанные из оригинальной игры;
  • Новые текстуры дорог;
  • Некоторые девушки теперь обнажены в главах 2, 5, 11 и 13 (оригинальный мод от FREDz);
  • Кожаная куртка, вдохновленная Mafia DE и Mafia 3 (мод от TonyM4N15);
  • Улучшения в главах 1 и 2 с новыми диалогами и игровыми разделами (мод Final Cut от Fokpok13﻿);
  • Новые диалоги в главе 11 во время боя с Эриком (мод Final Cut от Fokpok13﻿);

Будущие обновления:

  • Улучшенное небо во всех главах;
  • Дополнительные диалоги в большем количестве глав;
  • Восстановление голосов на всех языках;

Ошибки, которые еще предстоит исправить:

  • Текстуры зонтиков (в настоящее время они все белые);
  • Глаза Вито и Джо (они часто смотрят в неправильном направлении во время игры);
  • Другие случайные ошибки.

Судя по описанию мода, AVenticinque проделал впечатляющую работу, наконец-то доведя Mafia 2: Definitive Edition до хорошего технического состояния и исправив ряд проблем, на которые жаловались игроки создателям ремастера еще 5 лет назад.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Rorschach93

ещё бы вырезанные миссии, включая военные в начале, в общем всё то, что в новой редакции финал кат будет

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Gords

Вообще, все эти Defective Edition надоели уже. И ладно бы разрабы сами бы всё оперативно правили, так нет, приходится энтузиастам ковыряться годами. А многое так и остаётся кривым и косым.

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