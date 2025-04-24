Для Mafia 2: Definitive Edition вышел мод Enhanced Edition, который исправляет многочисленные проблемы ремастера

Как стало известно, пользователь AVenticinque выпустил масштабную модификацию Enhanced Edition для Mafia 2: Defitinive Edition, которая исправляет многочисленные ошибки в ремастере, а так же улучшает игровой процесс, добавляя новые текстуры, улучшенное небо и восстанавливая вырезанные диалоги из финальной версии игры.

Исправленные ошибки:

Глава 4 — Исправлена ​​критическая ошибка, из-за которой полицейский застревал на крыше магазина;

Глава 7 — Восстановлен эффект рвоты Эдди; теперь анимация правильно показывает, что выходит у него изо рта;

Глава 12 — Исправлена ​​шляпа Вито во время встречи с Джо и Генри в парке;

Глава 13 — Восстановлена ​​анимация девушек в первой катсцене, теперь они правильно двигают ртами;

Глава 13 — Девушка в ванной больше не одета (в Definitive Edition ей без необходимости дали одежду);

Глава 14 — Исправлена ​​ошибка, из-за которой Джо и Вито дважды повторяли один и тот же диалог, пока везли Джо к Эль Греко;

Глава 15 — Исправлена ​​анимация глаз Лео, так как он смотрел в неправильном направлении (мод norskpl);

Одежда Вито больше не прилипает к его телу;

Восстановлены все отсутствующие звуки — теперь снова можно услышать продавцов газет, продавцов хот-догов, чистильщиков обуви, полицейских, гражданских лиц и гангстеров (в настоящее время только на итальянском и английском языках);

— теперь снова можно услышать продавцов газет, продавцов хот-догов, чистильщиков обуви, полицейских, гражданских лиц и гангстеров (в настоящее время только на итальянском и английском языках); Исправлено дополнение Jimmy’s Vendetta — теперь экраны миссий отображаются правильно (мод Sirvildan);

Восстановлены классические звуки оружия для более точного и захватывающего опыта (мод norskpl﻿);

для более точного и захватывающего опыта (мод norskpl﻿); Восстановлены оригинальные радиостанции — некоторые треки, отсутствовавшие в Definitive Edition, были возвращены;

— некоторые треки, отсутствовавшие в Definitive Edition, были возвращены; Различные исправления ошибок.

Дополнения и улучшения:

Улучшенная карта (мод Final Cut от Fokpok13 - судя по карте, в основной игре стала доступна дамба);

Новый экран меню с анимацией снега;

Новый звук меню — Основная тема (версия для фортепиано);

Газеты теперь можно покупать и читать (мод Final Cut от Fokpok13﻿);

Новые дороги (Old Time Reality Beta 4 от QTmodz﻿);

Новое небо (Old Time Reality Beta 4 от QTmodz﻿) — в настоящее время доступно только в главах 1 и 2;

Новые текстуры для Сицилии (Old Time Reality Beta 5 от QTmodz);

Добавлены новые трассы, ранее вырезанные из оригинальной игры;

Новые текстуры дорог;

Некоторые девушки теперь обнажены в главах 2, 5, 11 и 13 (оригинальный мод от FREDz);

Кожаная куртка, вдохновленная Mafia DE и Mafia 3 (мод от TonyM4N15);

Улучшения в главах 1 и 2 с новыми диалогами и игровыми разделами (мод Final Cut от Fokpok13﻿);

Новые диалоги в главе 11 во время боя с Эриком (мод Final Cut от Fokpok13﻿);

Будущие обновления:

Улучшенное небо во всех главах;

Дополнительные диалоги в большем количестве глав;

Восстановление голосов на всех языках;

Ошибки, которые еще предстоит исправить:

Текстуры зонтиков (в настоящее время они все белые);

Глаза Вито и Джо (они часто смотрят в неправильном направлении во время игры);

Другие случайные ошибки.

Судя по описанию мода, AVenticinque проделал впечатляющую работу, наконец-то доведя Mafia 2: Definitive Edition до хорошего технического состояния и исправив ряд проблем, на которые жаловались игроки создателям ремастера еще 5 лет назад.