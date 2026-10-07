Mafia II и Mafia III выйдут на PS5 и Xbox Series X|S - игры получили возрастной рейтинг от ESRB

Известная организация ESRB опубликовала на своем сайте новые страницы с рейтингами для Mafia II: Definitive Edition и Mafia III: Definitive Edition. Обе игры получили рейтинг M (Mature 17+ — «Для взрослых от 17 лет») в связи с планируемым выходом на PS5 и Xbox Series X|S.

Поскольку организация, отвечающая за возрастную классификацию игр в США и Канаде, фактически раскрыла планы разработчиков, теперь остаётся дождаться официального подтверждения и объявления даты релиза.

Похоже, это проясняет ситуацию с недавней бесплатной раздачей второй части Mafia для PS4. Студия Hangar 13 последовала этой логике, поэтому выпуск Definitive Edition для игр 2010 и 2016 годов вполне закономерен: вероятно, это позволит игрокам получить игру, а затем бесплатно обновить ее до более новой версии.