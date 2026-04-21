Моддеры работают над переносом Mafia: The City of Lost Heaven на движок Mafia 2 - уже доступно 10 глав

Как стало известно, моддер Agens и команда The Rockenbird Band работают над переносом оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven на движок Mafia 2.

Несмотря на то, что в 2020 году уже вышел официальный ремейк игры - Mafia: Definitive Edition, не все фанаты франшизы остались довольны им, поскольку Hangar 13 изменили в нём ряд сюжетных моментов, поменяли характеры персонажей (и даже целые главы) и упростили многие геймплейные элементы, благодаря которым Mafia: The City of Lost Heaven в своё время и приобрела культовый статус.

Mafia 2: Mafia Remake переносит оригинальную игру на более современный движок второй части, который обладает поддержкой DirectX 9, что позволяет добавить в игру более качественное освещение и модели, шейдерную воду и ряд других вещей.

Уже сейчас пользователям доступна первая часть мода, которая позволяет оценить 10 полноценных глав, обучение и режим свободной поездки. Судя по отзывам, на данный момент в моде присутствует довольно много багов - необходимо ждать дальнейшие исправления.