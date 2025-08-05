Модификация для Mafia 2 Final Cut будет на движке Mafia II: Definitive Edition

Начнём с того, что мы не имеем никакого отношения к разработке Final Cut 1.3. Мы не команда «Ночных Волков». Наш патч не имеет никакого отношения к версии 1.3.

Мы делаем патч для Final Cut 1.2.1, и у нас есть для вас новости:

Мы начали делать то, о чём вы так долго просили — мы начали переносить Final Cut на движок Mafia II: Definitive Edition. У вас будет выбор:

1) Играть на оригинальном движке,



Или

2) Играть на движке Mafia II: Definitive Edition.

Также предупреждаем, что мод возможно будет работать нестабильно на Steam-версии!

(Кстати, на движке Mafia II: Definitive Edition, Final Cut будет работать гораздо проще в техническом плане.)

Спасибо за вашу поддержку: напоминаем, что на нашем Discord-сервере есть форум, где вы можете сообщить о найденной ошибке, а также предложить идеи для патча!

Примечание: Мы не «Ночные волки», мы — «Rockenbird Band»!

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