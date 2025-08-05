Модификация для Mafia 2 Final Cut будет на движке Mafia II: Definitive Edition

Начнём с того, что мы не имеем никакого отношения к разработке Final Cut 1.3. Мы не команда «Ночных Волков». Наш патч не имеет никакого отношения к версии 1.3.
Мы делаем патч для Final Cut 1.2.1, и у нас есть для вас новости:
Мы начали делать то, о чём вы так долго просили — мы начали переносить Final Cut на движок Mafia II: Definitive Edition. У вас будет выбор:
1) Играть на оригинальном движке,
Или
2) Играть на движке Mafia II: Definitive Edition.
Также предупреждаем, что мод возможно будет работать нестабильно на Steam-версии!
(Кстати, на движке Mafia II: Definitive Edition, Final Cut будет работать гораздо проще в техническом плане.)
Спасибо за вашу поддержку: напоминаем, что на нашем Discord-сервере есть форум, где вы можете сообщить о найденной ошибке, а также предложить идеи для патча!
Примечание: Мы не «Ночные волки», мы — «Rockenbird Band»!
Discord Server: https://discord.gg/zxpnts7zJf
VK: https://vk.com/the_rockenbird_band
Telegram Channel: https://t.me/rockandbird
PG: https://users.playground.ru/5204807/posts
Я уже запутался кто есть кто. Ночные волки свой финал кат выпускают? Или дорабатывают финал кат чужой?
мод возможно будет работать нестабильно на Steam-версии вау просто вау
Так движок тот же и остался, только улучшили текстурки и модельки квестовых персонажей.
Я про отличия mafia 2 classic с mafia 2 definitive edition, не про какой-то мод финал кат.
Правильнее будет «Модификация для Mafia 2 Final Cut будет на базе Mafia II: Definitive Edition».