Модификация Mafia 2: Final Cut добавит новую дополнительную активность в игру

Команда Night Wolves, разработчики масштабного мода Final Cut, который возвращает многие вырезанные вещи и добавляет ряд новых возможностей для Mafia II, показали новую побочную активность, которая появится в одном из будущих обновлений.
Night Wolves представили новую локацию для игры - букмекерскую контору. Пользователи считают, что дизайн локации черпал вдохновление из культового фильма "Афера" 1973-го года. По словам разработчиков, в букмекерской конторе игроки смогут делать ставки - локация будет доступна во фрирайде и сюжете игры, а также, возможно, в ней будет проходить одна из новых миссий.
На данный момент разработчики занимаются тестированием модификации и исправлением ошибок. По словам создателей разработка новой версии медленно, но уверенно подходит к концу.
ждем-с