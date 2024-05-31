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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 10 902 оценки

Модификация Mafia 2: Final Cut добавит новую дополнительную активность в игру

AceTheKing
Новости

Команда Night Wolves, разработчики масштабного мода Final Cut, который возвращает многие вырезанные вещи и добавляет ряд новых возможностей для Mafia II, показали новую побочную активность, которая появится в одном из будущих обновлений.

Night Wolves представили новую локацию для игры - букмекерскую контору. Пользователи считают, что дизайн локации черпал вдохновление из культового фильма "Афера" 1973-го года. По словам разработчиков, в букмекерской конторе игроки смогут делать ставки - локация будет доступна во фрирайде и сюжете игры, а также, возможно, в ней будет проходить одна из новых миссий.

На данный момент разработчики занимаются тестированием модификации и исправлением ошибок. По словам создателей разработка новой версии медленно, но уверенно подходит к концу.

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