Модификация Mafia II Final Cut 1.2.1 выйдет сегодня в 18:00

Ну вот и настало долгожданный момент который многие ждали - выход патча Final Cut 1.2.1.

Обновление будет доступно с 18:00 по московскому времени, и 11:00 по восточному времени. Обновление будет выложен на такие ресурсы как: Nexus Mod, Playground.ru, Google Drive.

В случие если вам все таки удастся найти ошибку, недочеты или баг, то большая просьба опубликовать его в соответствующий каналы на нашем Дискорд сервере, и мы сделаем 1.2.2 версию исправление ошибок.

Если вы будете играть на стим версии, то мы вас предупреждаем заранее то что там баги могут быть больше поэтому если вы их обнаружите то опубликуйте его в канал steam-version

Если вы будете играть на пираткой версии, то багов там быть не должно, но если вы какой то магией их обнаружите то для этого есть канал pirate-version опубликуйте их туда.



Примечание: Мы не «Ночные волки», мы — «Rockenbird Band»!

