Новые подробности третьей версии мода Mafia 2: Final Cut - Сицилия, автосервис Чарли Лопеза и озвучка нейросетью

Недавно моддеры из команды Night Wolves, создатели масштабной модификации "Final Cut" для Mafia 2, сообщили о том, что помимо основной игры, в третьей версии мода они так же планируют переработать и улучшить дополнение Joe's Adventures:
Теперь команда поделилась новыми скриншотами и подробностями доработок:
- Создатели мода сделают озвучку недостающих фрагментов через нейросеть. Добавление озвучки было одним из главных пожеланий игроков к моду. Night Wolves уточнили, что озвучку получат в том числе и текущие неозвученные фрагменты;
- Дополнение не будет частью истории, как отдельные главы, а будет полноценным аддоном, как и само оригинальное дополнение. В меню можно будет выбрать как дополнение Джо, так и основную историю;
- Night Wolves уже работают над новыми локациями, такие как Сицилия и Автосервис Чарли Лопеза;
- Создатели мода планируют расширить сюжет на Сицилии: игра получит совершенно новую сцену, в которой показано то, как Вито и его напарники пытаются выжить после падения самолета. По словам разработчиков, это будет очень сильная сцена, в которой покажут то, как из целого полка молодых ребят в живых остаются лишь шесть солдат;
- Создатели мода поделились скриншотом с совершенно новой сценой, которая происходит с Джо в дополнении;
- Night Wolves планируют в будущем представить тизер, в котором наглядно покажут проделанную работу.
Дата выхода третьей версии модификации на данный момент неизвестна.
Спасибо за новости! Интересно а могут они геймплей поменять в плане того как полиция реагирует на преступление. Если играть ДЛС за Джимми то там более реалистично все сделано.
ПОЯСНЕНИЕ:
Если мы в длс за Джо или в оригинальной игре убиваем копа, в самой темной и далекой подворотне, и этого не кто не видел, а коп не куда сообщить не мог, не успел. Нас всё-равно ищет весь город, все копы на ушах!
А если мы играем в ДЛС за Джимми то нас могут и не преследовать, если мы копа замочили и нас не кто не видел, а коп не успел некуда сообщить то нас и искать не будут! Розыска нет ! Все реалистично! Не ужели этого раньше не кто не замечал ? Вот бы и в ДЛС за Джо так было и в оригинале!
Еще раз спасибо за новости!
мод лучше чем то что ублюдки из подвала13 наганокодили и в ремейке и в каловой тройке
Это не они нагородили а d3d аутсорс