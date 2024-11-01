Новые подробности третьей версии мода Mafia 2: Final Cut - Сицилия, автосервис Чарли Лопеза и озвучка нейросетью

Недавно моддеры из команды Night Wolves, создатели масштабной модификации "Final Cut" для Mafia 2, сообщили о том, что помимо основной игры, в третьей версии мода они так же планируют переработать и улучшить дополнение Joe's Adventures:

Теперь команда поделилась новыми скриншотами и подробностями доработок:

Создатели мода сделают озвучку недостающих фрагментов через нейросеть. Добавление озвучки было одним из главных пожеланий игроков к моду. Night Wolves уточнили, что озвучку получат в том числе и текущие неозвученные фрагменты;

Дополнение не будет частью истории, как отдельные главы, а будет полноценным аддоном, как и само оригинальное дополнение. В меню можно будет выбрать как дополнение Джо, так и основную историю;

Night Wolves уже работают над новыми локациями, такие как Сицилия и Автосервис Чарли Лопеза;

работают над новыми локациями, такие как Сицилия и Автосервис Чарли Лопеза; Создатели мода планируют расширить сюжет на Сицилии: игра получит совершенно новую сцену, в которой показано то, как Вито и его напарники пытаются выжить после падения самолета. По словам разработчиков, это будет очень сильная сцена, в которой покажут то, как из целого полка молодых ребят в живых остаются лишь шесть солдат;

Создатели мода поделились скриншотом с совершенно новой сценой, которая происходит с Джо в дополнении;

Night Wolves планируют в будущем представить тизер, в котором наглядно покажут проделанную работу.

Дата выхода третьей версии модификации на данный момент неизвестна.