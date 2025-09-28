ЧАТ ИГРЫ
Mafia 2 23.08.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.1 13 166 оценок

Покупка недвижимости и автомобилей, ИИ-озвучка и оружие ближнего боя - вышло обновление 1.2.1 для Mafia 2: Final Cut

AceTheKing AceTheKing
+ ещё 8 картинок

Вчера состоялся релиз крупного обновления 1.2.1 от команды The Rockinbird Band для масштабной модификации Mafia 2: Final Cut. Общий список изменений представлен ниже.

Различные улучшения:

  • Исправлены практически все ошибки и недоработки, на которые жаловались игроки;
  • Возвращено оружие ближнего боя, удалённое из версии 1.2;
  • Обновлённая карта, которая теперь выглядит как в оригинальной Mafia;
  • Новая ИИ-озвучка ИИ в отсутствующих игровых моментах на русском и английском языках;
  • Бета-версия меню;
  • Уменьшено количество патронов - теперь их в разы меньше;
  • Новая музыка на радио;
  • Добавлены зимние украшения из рождественского трейлера 2008 года;
  • Расположение деревьев в Линкольн-парке сделано как в бета-версии игры.

Вырезанные локации:

  • Теперь в агентстве недвижимости Ричарда Бэка можно приобрести недвижимость (например Виллу в Хайбруке);
  • В Diamond Motors теперь можно приобрести хорошее авто;
  • Букмекерская контора и автомастерская Чарли стали доступны для посещения, хоть и не имеют активностей.

Известно, что команды Night Wolves и The Rockinbird Band совместно работают над крупным обновлением 1.3 для Mafia 2: Final Cut.

Mafia 2 "Масштабный мод с вырезанным контентом - Final Cut" [1.1 - 1.2]
Vitali Ford

Здорово, надо заценить)

1
Рикочико

Много васянства?

1
Shadowboxer

Васянство это когда разработчики выпиливают с игры половина геймплея

3
Giggity Shadowboxer

Если делать это в своём проекте , это не васянство

Merelone Shadowboxer

Ну не всегда, это может быть добавлением модов, которое совершенно не вписывается в атмосферу и лор игры. Судя по описанию, здесь всё в порядке)