Покупка недвижимости и автомобилей, ИИ-озвучка и оружие ближнего боя - вышло обновление 1.2.1 для Mafia 2: Final Cut

Вчера состоялся релиз крупного обновления 1.2.1 от команды The Rockinbird Band для масштабной модификации Mafia 2: Final Cut. Общий список изменений представлен ниже.
Различные улучшения:
- Исправлены практически все ошибки и недоработки, на которые жаловались игроки;
- Возвращено оружие ближнего боя, удалённое из версии 1.2;
- Обновлённая карта, которая теперь выглядит как в оригинальной Mafia;
- Новая ИИ-озвучка ИИ в отсутствующих игровых моментах на русском и английском языках;
- Бета-версия меню;
- Уменьшено количество патронов - теперь их в разы меньше;
- Новая музыка на радио;
- Добавлены зимние украшения из рождественского трейлера 2008 года;
- Расположение деревьев в Линкольн-парке сделано как в бета-версии игры.
Вырезанные локации:
- Теперь в агентстве недвижимости Ричарда Бэка можно приобрести недвижимость (например Виллу в Хайбруке);
- В Diamond Motors теперь можно приобрести хорошее авто;
- Букмекерская контора и автомастерская Чарли стали доступны для посещения, хоть и не имеют активностей.
Известно, что команды Night Wolves и The Rockinbird Band совместно работают над крупным обновлением 1.3 для Mafia 2: Final Cut.
