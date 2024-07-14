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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 11 070 оценок

Разработчики мода Mafia 2 Final Cut поделились новостями проекта и показали восстановленную гонку

monk70
Новости

Разработчики масштабного мода Final Cut для Mafia 2 из команды Night Wolves недавно опубликовали геймплейный ролик, демонстрирующий восстановленные гонки, а также поделились последними новостями проекта.

Как указали авторы, вчера была протестирована финальная сборка обновления 1.2 и разработка второго обновления близка к завершению. Релиз ожидается на следующей неделе, с 15 по 21 июля.

Основные изменения:

Сюжет и миссии:

  • Во многих главах появились новые сцены и геймплейные моменты.
  • Добавлен больше вырезанных диалогов и катсцен.
  • Были исправлены многие критические ошибки, которые не позволяли пройти игру дальше.

Геймплейные изменения:

  • GPS был возвращён на радар игрока.
  • Убрано оружие ближнего боя.
  • Добавлена возможность сидеть на скамейках.
  • Новая дополнительная активность "Гонки".
  • Новая дополнительная активность "Выживание" (доступно только для режима свободной поездки).
  • Добавлена возможность использовать метро для передвижения по городу.
  • Система поломки отмычек была переработана.
  • Добавлена возможность сидеть дома.
  • Добавлена возможность сидеть во всех барах.
  • Добавлена опция смены цвета одежды при покупке одежды (доступна с главы 3).
  • Добавлена возможность снятия шляпы у игрока (доступно только в режиме свободной поездки).
  • Газеты были полностью переработаны.

Звуки, текстуры и графика:

  • Жёлтый фильтр стал необязателен для установки (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Beta post process).
  • Можно установить оригинальный интерфейс (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Original hud + Map).
  • Новая звуки торможения стали необязательными для установки. (файл лежит в папке Unnecessary, в папке The original braking sound).
  • Новые звуки выстрелов также стали не необходимы для установки (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Weapons sounds from 1.1)
  • Новая карта была полностью переработана.
  • Было удалено замедление времени, которое можно было увидеть в главе 2 и главе 4.
  • Добавлены новые локации:
    • Сделанная с нуля локация "Надземного метро".
    • Подземное метро.
    • Супермаркет "Максвелла"(доступна только в режиме "Выживание").
    • Автосалон "Diamond Motors" стал доступен для посещения.
    • Бордель "Garden of Eden" стал доступен для посещения.
20
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Без негатива

Почему это делают фанаты, а не позорники из помойки13? Выпустили свой кривущий ремастер, где ничего не изменили и все

6
Пользователь ВКонтакте

Так-то Ангар13 работали только над ремейком первой части. // Илья Легин

2
Night Driving Avenger

Причем здесь Hangar13, когда франшизой распоряжаются Take Two/2K?

2
Без негатива Пользователь ВКонтакте

))))))))

-3
Без негатива Night Driving Avenger

Притом, что они разработчики))))))))))))

-3
KIBERMAX Без негатива

Я бы не сказал что они разрабы просто поучаствовали в разработке забагованого ремастера 2-й части Мафии, всё.

4
6363

Красавцы, представляю объем затраченных сил.

2
Rorschach93

ну умнички большие

1
kaiberserk

Возвращаюсь чисто сказать какие они красавцы

0