Разработчики мода Mafia 2 Final Cut поделились новостями проекта и показали восстановленную гонку

Разработчики масштабного мода Final Cut для Mafia 2 из команды Night Wolves недавно опубликовали геймплейный ролик, демонстрирующий восстановленные гонки, а также поделились последними новостями проекта.
Как указали авторы, вчера была протестирована финальная сборка обновления 1.2 и разработка второго обновления близка к завершению. Релиз ожидается на следующей неделе, с 15 по 21 июля.
Основные изменения:
Сюжет и миссии:
- Во многих главах появились новые сцены и геймплейные моменты.
- Добавлен больше вырезанных диалогов и катсцен.
- Были исправлены многие критические ошибки, которые не позволяли пройти игру дальше.
Геймплейные изменения:
- GPS был возвращён на радар игрока.
- Убрано оружие ближнего боя.
- Добавлена возможность сидеть на скамейках.
- Новая дополнительная активность "Гонки".
- Новая дополнительная активность "Выживание" (доступно только для режима свободной поездки).
- Добавлена возможность использовать метро для передвижения по городу.
- Система поломки отмычек была переработана.
- Добавлена возможность сидеть дома.
- Добавлена возможность сидеть во всех барах.
- Добавлена опция смены цвета одежды при покупке одежды (доступна с главы 3).
- Добавлена возможность снятия шляпы у игрока (доступно только в режиме свободной поездки).
- Газеты были полностью переработаны.
Звуки, текстуры и графика:
- Жёлтый фильтр стал необязателен для установки (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Beta post process).
- Можно установить оригинальный интерфейс (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Original hud + Map).
- Новая звуки торможения стали необязательными для установки. (файл лежит в папке Unnecessary, в папке The original braking sound).
- Новые звуки выстрелов также стали не необходимы для установки (файл лежит в папке Unnecessary, в папке Weapons sounds from 1.1)
- Новая карта была полностью переработана.
- Было удалено замедление времени, которое можно было увидеть в главе 2 и главе 4.
- Добавлены новые локации:
- Сделанная с нуля локация "Надземного метро".
- Подземное метро.
- Супермаркет "Максвелла"(доступна только в режиме "Выживание").
- Автосалон "Diamond Motors" стал доступен для посещения.
- Бордель "Garden of Eden" стал доступен для посещения.
Почему это делают фанаты, а не позорники из помойки13? Выпустили свой кривущий ремастер, где ничего не изменили и все
Так-то Ангар13 работали только над ремейком первой части. // Илья Легин
Причем здесь Hangar13, когда франшизой распоряжаются Take Two/2K?
))))))))
Притом, что они разработчики))))))))))))
Я бы не сказал что они разрабы просто поучаствовали в разработке забагованого ремастера 2-й части Мафии, всё.
Красавцы, представляю объем затраченных сил.
ну умнички большие
Возвращаюсь чисто сказать какие они красавцы