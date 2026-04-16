Ремейк Mafia 2 уже в разработке сообщил инсайдер

Франшиза Mafia готовится к самому крупному сдвигу в своей истории. Пока фанаты ждут возвращения к истокам преступного мира Сицилии, из стана разработчиков Hangar 13 и руководства Take-Two начали поступать крайне интригующие подробности о будущем серии.
Вот главные инсайды
- Звуки старой школы: Разработчики из Hangar 13 были замечены за записью обновленного аудио для оружия из Mafia 2. Это намекает на то, что авторы хотят добиться той самой аутентичности и «сочности» выстрелов, за которую фанаты так любили вторую часть. Возможно, нас ждет возвращение легендарных стволов с запредельным уровнем детализации звука.
- «Мягкий перезапуск»: Геймдиректор Hangar 13 официально назвал Mafia: The Old Country «мягким перезапуском» (soft reboot). По его словам, это не просто приквел, а «начало совершенно новой серии игр Mafia». Студия планирует пересмотреть подход к повествованию, сохранив верность традициям мафиозной драмы.
- Финансовый триумф: Глава Take-Two Штраус Зельник уже выразил крайнее удовлетворение финансовыми показателями и ажиотажем вокруг The Old Country. Успех проекта фактически гарантирует, что «новая серия» игр Mafia получит огромные бюджеты и долгосрочную поддержку.
Больше подробностей и детальный разбор грядущих изменений в ролике.
Зачем переделывать, то что и так идеально выглядит и работает?
ну ремейк первой мафии выглядит куйнёй. из разумного там - торговля наркотой, а не брюликами, как предлог уйти от салери. вторую вообще нет смысла переделывать.
оо ништяк. надеюсь добавят вырезанный контент
Вторая часть в ремейке не нуждается с моей точки зрения, тогда как и так является шедевром.
Переделка первой мафии хреновая мягко скажем, кастрированная, с переписанным и испорченным сюжетом (в которой ничего кроме графики то и не было), вторая мафия не так уж и давно получала ремастер, который был недоделан, и его допиливали, да и как то мафия 2 не выглядит устаревшей, она местами выглядит лучше чем ремастер.