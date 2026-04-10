Mafia 2 23.08.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.1 13 546 оценок

Слух: в разработке может находиться ремейк Mafia 2 или продолжение Mafia: The Old Country

Extor Menoger Extor Menoger

В сети появилась новая информация о будущем криминальной франшизы от студии Hangar 13 и издательства Take-Two Interactive. Согласно слухам, компании уже дали зеленый свет на создание новой игры серии. Инсайдеры предполагают, что проектом может оказаться полноценный ремейк Mafia 2 или прямое продолжение недавно анонсированной Mafia: The Old Country.

Источником этих данных стало заявление актрисы, подарившей голос персонажу по имени Изабелла Торриси. В 2025 году она упомянула, что разработка новой части была одобрена. По предварительным оценкам, производство займет еще около 3 лет. Если эти сведения верны, релиз проекта состоится примерно в 2028 году. Ожидается, что игра выйдет сразу для 2 поколений консолей.

При этом выход игры Mafia 4 в качестве продолжения Mafia 3, судя по имеющейся информации, не планируется. Пользователи социальных сетей активно обсуждают возможный анонс. Часть аудитории с энтузиазмом восприняла идею ремейка Mafia 2, особенно если разработчики вернут в игру весь вырезанный контент, включая систему выборов, 2 или более варианта финала и свободный режим после завершения сюжетной кампании. Другие геймеры устали от переизданий старых проектов и хотят увидеть совершенно новые идеи, например, историю про мафию на западном побережье в антураже 1980 годов.

borsic

Верим.(нет)

Offn
Прошло полгода с релиза

Прошло полгода с релиза

Grazy__Rock

2 как она задумывалась изначально как чуть ли не рпг про Мафию это прям мечта. Не давайте мне надежду.

Но и ремейк по типу первого топ идея, я люблю 2 часть в первую очередь за сеттинг, и если получу больше то не расстроюсь, пусть хоть всю историю перескажут по своему, буду рад, оригинал всё равно никто не отберёт.

kotasha

Лучше бы вернули свой старый движок, а анриал выкинули за дверь с ключом, и забыли бы о нём как страшный сон.

Неряшка

Всем приветик, ремейк мафия 2 уже вышел вчера Самсон называется, механика, графика и даже в 13 Гб все сходится.

