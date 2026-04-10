Слух: в разработке может находиться ремейк Mafia 2 или продолжение Mafia: The Old Country

В сети появилась новая информация о будущем криминальной франшизы от студии Hangar 13 и издательства Take-Two Interactive. Согласно слухам, компании уже дали зеленый свет на создание новой игры серии. Инсайдеры предполагают, что проектом может оказаться полноценный ремейк Mafia 2 или прямое продолжение недавно анонсированной Mafia: The Old Country.

Источником этих данных стало заявление актрисы, подарившей голос персонажу по имени Изабелла Торриси. В 2025 году она упомянула, что разработка новой части была одобрена. По предварительным оценкам, производство займет еще около 3 лет. Если эти сведения верны, релиз проекта состоится примерно в 2028 году. Ожидается, что игра выйдет сразу для 2 поколений консолей.

При этом выход игры Mafia 4 в качестве продолжения Mafia 3, судя по имеющейся информации, не планируется. Пользователи социальных сетей активно обсуждают возможный анонс. Часть аудитории с энтузиазмом восприняла идею ремейка Mafia 2, особенно если разработчики вернут в игру весь вырезанный контент, включая систему выборов, 2 или более варианта финала и свободный режим после завершения сюжетной кампании. Другие геймеры устали от переизданий старых проектов и хотят увидеть совершенно новые идеи, например, историю про мафию на западном побережье в антураже 1980 годов.