Mafia 2 23.08.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.1 13 563 оценки

Состоялся релиз демо-версии Mafia 2 Extended Edition

ShimmeryIvo ShimmeryIvo

Первоначальный релиз демоверсии Mafia 2: Extended Edition был запланирован на 29 января 2026 года. Однако вследствие внутренних разногласий внутри команды разработчиков выпуск был отложен на неопределённый срок.

Mafia 2 "Лаунчер для модов"

14 апреля 2026 года, спустя 2,5 месяца после предполагаемой даты, состоялся официальный выход публичной демоверсии проекта:

Добрый день, Дамы и Господа!

Хотим сказать вам прямо то что "Mafia 2 Extended Edition Demo" вышел и стал доступен для скачивания!!!
Мы проделали весьма нелегкий путь чтобы выпустить данную модификацию в открытый доступ, на данный момент это Demo, будет ли продолжение??? В команде никто не знает, ну в случае чего мы сразу дадим вам знать что разработка продолжилась.

Данную модификацию вы можете установить через лаунчер ребят, The Rockenbird Band.

Ссылка доступна в разделе: Ссылки или в описании сообщества.

Необходимо отметить, что разработчикам не удалось завершить главы, которые планировалось реализовать к 29 января. Тем не менее, командой были даны обязательства по выпуску последующих обновлений мода, включающих исправление ошибок и добавление трёх новых глав:

  • «Дом, милый дом»;
  • «Враг Государства»;
  • «Циркулярка».

Указанные главы были значительно расширены за счёт включения дополнительных побочных квестов и заданий. Также были возвращены вырезанные персонажи: Чарли Лопез, Сальваторе.

В демоверсии также присутствуют маленькие сценки которые оживляют город и все ранее заявленные игровые механики:

  • Система такси и метро;
  • использование холодного оружия;
  • обновлённая боевая система;
  • и другие заявленные элементы.
Eclair_93

Заголовок пздц, я минут 5 втыкал, что я пропустил, когда даже анонс то был, а это МОД!

AD010

ты бы еще через год проснулся, минимум неделя, если не больше

antiRed

скоро ремейк ,а он демки выпускает

agula98

Это те школьники, что обещали в этом моде вернуть все. Потом решили перенести игру на ue 5, потом отказались от этой идеи а щас выбросили какую-то демку и сказали на этом все

anarchy6131

Кал очередной