Создатели Mafia 2: Final Cut 3.0 показали обновленную Сицилию - глава будет сильно переработана

Команда Night Wolves, создатели масштабной модификации Final Cut для Mafia 2, поделились новыми скриншотами и подробностями предстоящей третьей версии мода.
По словам Night Wolves, сейчас ведется активная работа над переработкой первой главы - её продолжительность увеличится примерно в 5 раз. Так же разработчики показали загородную часть Сицилии - возможно, что по этой дороге игрокам предстоит прокатиться на джипе, который был вырезан из оригинального сюжета игры и возвращен лишь в одном из DLC.
Дата выхода третьей версии мода на данный момент неизвестна.
Разработчики молодцы! Будет приятно увидеть обновленную версию мода
шикарно хотелось бы что бы все миссии переработали или добавили новые квесты
ого, вырезанные уровни, хочется ту самую игру, до кастрации
А вырезанный контент в порту с Дереком и его набор миссии с его телохранителем(забыл имя) что-то об этом слышно?
Стив
Качал прошлую версию, не очень понравились некоторые моменты. Путь GPS по миникарте не работал. Свободную езду сломали, там только лето.
А по скринам выше понятно, что работы там ещё очень много) Ибо в такую тяп-ляп играть не интересно будет.
Во второй версии мода вернули GPS
В очередной раз пройду оригинал, а потом можно и за мод взяться, чтобы более наглядно увидить все изменения.
Вау,такое кто то готов играть... хотя о чем я,это же минимальщики,у них и новые игры +/- так же выглядят))) Играть в это убожество,равносильно убийству воспоминаний ,о той самой,одной из лучших игр своего времени!
Ваше право
Это мод для игры а не новая игра)) если ты подумал что разрабы выкатили новую игру вдруг )))
Лишнюю обучающую миссию растянут в 5 раз.
там было изначально несколько уровней в начале, разрабы порезали сильно игру
Я знаю, что они много чего не включили, но тут изначально она была лишней. Типа игра про мафию, а тут какая-то калда, и только для того, чтобы показать Сицилию и ГГ ветераном.
Ну так в те года на Сицилии уже присутствовала мафия. И эти "расстянутые" 5 раз можно выстроить вокруг криминальных группировок или того же Тури Джулиано.
Да, в другой части, которая планируется, а не в игре Мафия 2, где после этого ветеран идёт по заснежанным улицам американского города.
Лучше пусть с гг поработают, а то у него характер тряпки, а не мафиози.
Обоснуй
Ну дак мафиози из него как из гoвна пуля.
А что не так из гг? Он и не должен быть как мафиози...Челл вернулся из войны и всё что он видит дома по возвращению - это проблемы и долги. Тут история не про то как чувак ни стово ни зсево начал подминать под себя райони и решыл стать главой крименального района, нет. Тут история про то, как в связи з проблемами человек стаёт на кривую дорожку в надежде получить лёгкие деньги, но кодекс дела гласить что сложно стать на этот путь и ещо сложнее с нево сойти. Ево друг Джо который и предложыл Вито даний способ ришения проблем за это поплатился жизнью. Да и сам гг после войны не думаю что хотел бы заниматся убийствами, и это показано в игре...Розроботчики и не пытались из игры зделать симулятор ганкстера или мафиози а показали чем может обернутся авантюра зароботать лёгкие деньги в крименальном деле для простого человека, да он был на войне, но это не делает из нево мафиози...Много описал ну думаю ход мысли вы поняли
И я все это описал одним выражением выше. Краткость сестра таланта. Тем более с твоей орфографией.
Да как бы Джо и не помер... В третьей части чилит себе живёхонький, вместе с Лео Галанте.
вот они и пусть и делают 4ю а не ублюдки криворукие из подвала13 превратившие серию в кал
Ремейк первой части у них отличный получился, так что зря ты так
ремейк первой части кал гвна по сравнению с оригиналом, учите матчасть
Не так плох как мог бы быть.
Дудик с однозначным айкью и не понимает что виноват издатель с жестким дедлайном на релиз, а не разрабы.
А я не могу сравнивать мафию оригинал с ремейком, в оригинале приятный звук томпсона, где миссии экстрима просто очешуенные, где свой дом и двор с трофейными машинами, где можно повернуть колесо и выйти из машины и оно так и останется, сама атмосфера оригинала непередаваемая, сюжет пушка, а ремейк эта другая игра совсем, да сюжет похож, графика отличная, есть и экстрим, но это игра для нового поколения с новыми технологиями, но это тоже отличная игра! А вот с третьей частью они обосрались, да мне впринципе и вторая часть не зашла, так, на раз перепройти, а вот мафия оригинал это игра для отдыха, мафия ремейк для впечатлений приятных от того времени