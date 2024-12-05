Создатели Mafia 2: Final Cut 3.0 показали обновленную Сицилию - глава будет сильно переработана

Команда Night Wolves, создатели масштабной модификации Final Cut для Mafia 2, поделились новыми скриншотами и подробностями предстоящей третьей версии мода.

По словам Night Wolves, сейчас ведется активная работа над переработкой первой главы - её продолжительность увеличится примерно в 5 раз. Так же разработчики показали загородную часть Сицилии - возможно, что по этой дороге игрокам предстоит прокатиться на джипе, который был вырезан из оригинального сюжета игры и возвращен лишь в одном из DLC.

Дата выхода третьей версии мода на данный момент неизвестна.