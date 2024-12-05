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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 11 795 оценок

Создатели Mafia 2: Final Cut 3.0 показали обновленную Сицилию - глава будет сильно переработана

AceTheKing
Новости

Команда Night Wolves, создатели масштабной модификации Final Cut для Mafia 2, поделились новыми скриншотами и подробностями предстоящей третьей версии мода.

По словам Night Wolves, сейчас ведется активная работа над переработкой первой главы - её продолжительность увеличится примерно в 5 раз. Так же разработчики показали загородную часть Сицилии - возможно, что по этой дороге игрокам предстоит прокатиться на джипе, который был вырезан из оригинального сюжета игры и возвращен лишь в одном из DLC.

Новые подробности третьей версии мода Mafia 2: Final Cut - Сицилия, автосервис Чарли Лопеза и озвучка нейросетью

Дата выхода третьей версии мода на данный момент неизвестна.

Mafia 2 "Масштабный мод с вырезанным контентом - Final Cut с фиксами"
65
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
5tahA

Разработчики молодцы! Будет приятно увидеть обновленную версию мода

9
Аналиус

шикарно хотелось бы что бы все миссии переработали или добавили новые квесты

3
Rorschach93

ого, вырезанные уровни, хочется ту самую игру, до кастрации

2
Ang Dark

А вырезанный контент в порту с Дереком и его набор миссии с его телохранителем(забыл имя) что-то об этом слышно?

1
DarkTenshi666
А вырезанный контент в порту с Дереком и его набор миссии с его телохранителем(забыл имя) что-то об этом слышно?

Стив

0
JustA_NiceGuy

Качал прошлую версию, не очень понравились некоторые моменты. Путь GPS по миникарте не работал. Свободную езду сломали, там только лето.
А по скринам выше понятно, что работы там ещё очень много) Ибо в такую тяп-ляп играть не интересно будет.

0
5tahA

Во второй версии мода вернули GPS

0
SHAYNARD

В очередной раз пройду оригинал, а потом можно и за мод взяться, чтобы более наглядно увидить все изменения.

0
Rams pg

Вау,такое кто то готов играть... хотя о чем я,это же минимальщики,у них и новые игры +/- так же выглядят))) Играть в это убожество,равносильно убийству воспоминаний ,о той самой,одной из лучших игр своего времени!

-4
CharlieFreeman34

Ваше право

0
Alex_Aleksandrov

Это мод для игры а не новая игра)) если ты подумал что разрабы выкатили новую игру вдруг )))

0
ZAUSA

Лишнюю обучающую миссию растянут в 5 раз.

-8
Rorschach93

там было изначально несколько уровней в начале, разрабы порезали сильно игру

2
ZAUSA Rorschach93

Я знаю, что они много чего не включили, но тут изначально она была лишней. Типа игра про мафию, а тут какая-то калда, и только для того, чтобы показать Сицилию и ГГ ветераном.

-1
JustMike ZAUSA

Ну так в те года на Сицилии уже присутствовала мафия. И эти "расстянутые" 5 раз можно выстроить вокруг криминальных группировок или того же Тури Джулиано.

3
ZAUSA JustMike

Да, в другой части, которая планируется, а не в игре Мафия 2, где после этого ветеран идёт по заснежанным улицам американского города.

-1
Случайный Игрок

Лучше пусть с гг поработают, а то у него характер тряпки, а не мафиози.

-8
Punisher1

Обоснуй

0
Pravdarub

Ну дак мафиози из него как из гoвна пуля.

4
Restart16 Pravdarub

А что не так из гг? Он и не должен быть как мафиози...Челл вернулся из войны и всё что он видит дома по возвращению - это проблемы и долги. Тут история не про то как чувак ни стово ни зсево начал подминать под себя райони и решыл стать главой крименального района, нет. Тут история про то, как в связи з проблемами человек стаёт на кривую дорожку в надежде получить лёгкие деньги, но кодекс дела гласить что сложно стать на этот путь и ещо сложнее с нево сойти. Ево друг Джо который и предложыл Вито даний способ ришения проблем за это поплатился жизнью. Да и сам гг после войны не думаю что хотел бы заниматся убийствами, и это показано в игре...Розроботчики и не пытались из игры зделать симулятор ганкстера или мафиози а показали чем может обернутся авантюра зароботать лёгкие деньги в крименальном деле для простого человека, да он был на войне, но это не делает из нево мафиози...Много описал ну думаю ход мысли вы поняли

-1
Pravdarub Restart16

И я все это описал одним выражением выше. Краткость сестра таланта. Тем более с твоей орфографией.

0
SHAYNARD Restart16
поплатился жизнью

Да как бы Джо и не помер... В третьей части чилит себе живёхонький, вместе с Лео Галанте.

1
Wolfenstein

вот они и пусть и делают 4ю а не ублюдки криворукие из подвала13 превратившие серию в кал

-14
VenomTRat

Ремейк первой части у них отличный получился, так что зря ты так

20
Wolfenstein VenomTRat

ремейк первой части кал гвна по сравнению с оригиналом, учите матчасть

-26
Art Borsic Wolfenstein

Не так плох как мог бы быть.

1
Johnny Rotten

Дудик с однозначным айкью и не понимает что виноват издатель с жестким дедлайном на релиз, а не разрабы.

5
Максим Кузнецов 700 Wolfenstein

А я не могу сравнивать мафию оригинал с ремейком, в оригинале приятный звук томпсона, где миссии экстрима просто очешуенные, где свой дом и двор с трофейными машинами, где можно повернуть колесо и выйти из машины и оно так и останется, сама атмосфера оригинала непередаваемая, сюжет пушка, а ремейк эта другая игра совсем, да сюжет похож, графика отличная, есть и экстрим, но это игра для нового поколения с новыми технологиями, но это тоже отличная игра! А вот с третьей частью они обосрались, да мне впринципе и вторая часть не зашла, так, на раз перепройти, а вот мафия оригинал это игра для отдыха, мафия ремейк для впечатлений приятных от того времени

2