Создатели Mafia 2: Final Cut поделились новыми артами и особенностями автосалона Diamond Motors в обновлении 1.3

Команда Night Wolves поделилась новыми подробностями предстоящего крупного обновления 1.3 для модификации Mafia 2: Final Cut.

Обновление 1.3 предоставит игроку возможность приобрести в автосалоне Diamond Motors практически любой игровой транспорт. Моддеры поделились несколькими стилизованными артами-брошюрами, которые игрок увидит в автосалоне при покупке автомобиля:

В свою очередь продолжительность игры вырастет за счет добавления в игру новых дополнительных и основных заданий, а игрок всегда сможет накопить деньги на покупку машины или дома.

Дата выхода Mafia 2: Final Cut 1.3 на данный момент неизвестна.