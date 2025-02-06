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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 12 205 оценок

Создатели Mafia 2: Final Cut поделились новыми артами и особенностями автосалона Diamond Motors в обновлении 1.3

AceTheKing
Новости

Команда Night Wolves поделилась новыми подробностями предстоящего крупного обновления 1.3 для модификации Mafia 2: Final Cut.

Mafia 2 "Масштабный мод с вырезанным контентом - Final Cut" [1.1 - 1.2]

Обновление 1.3 предоставит игроку возможность приобрести в автосалоне Diamond Motors практически любой игровой транспорт. Моддеры поделились несколькими стилизованными артами-брошюрами, которые игрок увидит в автосалоне при покупке автомобиля:

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В свою очередь продолжительность игры вырастет за счет добавления в игру новых дополнительных и основных заданий, а игрок всегда сможет накопить деньги на покупку машины или дома.

Дата выхода Mafia 2: Final Cut 1.3 на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Odesseet

Почему Rockstar до этого не додумались?) Создать автоугонщика в сеттинге США времен мафиози)

0
hixxx

LA Noire достаточно

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