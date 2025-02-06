Создатели Mafia 2: Final Cut поделились новыми артами и особенностями автосалона Diamond Motors в обновлении 1.3

Команда Night Wolves поделилась новыми подробностями предстоящего крупного обновления 1.3 для модификации Mafia 2: Final Cut.
Обновление 1.3 предоставит игроку возможность приобрести в автосалоне Diamond Motors практически любой игровой транспорт. Моддеры поделились несколькими стилизованными артами-брошюрами, которые игрок увидит в автосалоне при покупке автомобиля:
В свою очередь продолжительность игры вырастет за счет добавления в игру новых дополнительных и основных заданий, а игрок всегда сможет накопить деньги на покупку машины или дома.
Дата выхода Mafia 2: Final Cut 1.3 на данный момент неизвестна.
Почему Rockstar до этого не додумались?) Создать автоугонщика в сеттинге США времен мафиози)
LA Noire достаточно