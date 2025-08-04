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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.1 12 918 оценок

Создатели Mafia 2: Final Cut поделились скриншотами из новой версии мода - дату выхода могут объявить уже скоро

AceTheKing AceTheKing

Создатели глобального мода Mafia 2: Final Cut поделились свежими скриншотами и планами на новую версию модификации.

Сейчас мод проходит финальное тестирование - если всё пойдет хорошо, скоро объявят дату выхода. Новая версия будет содержать обновление не только для основной игры, но и для дополнения Joe's Adventures:

Мы продолжаем работать над добавлением нового контента для мода, а также готовим для вас геймплейный видеоролик.

Началось тестирование новой сборки мода. И если результаты будут положительными, мы объявим вам дату выхода новой версии мода.

Дополнение про Джо выйдет вместе с основным модом.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Круто, когда нибудь будет финал и я таки поиграю

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Пользователь ВКонтакте

Бага то починили? А то раньше нельзя было дальше первого угона пройти // Константин Шрейдер