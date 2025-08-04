Создатели Mafia 2: Final Cut поделились скриншотами из новой версии мода - дату выхода могут объявить уже скоро

Создатели глобального мода Mafia 2: Final Cut поделились свежими скриншотами и планами на новую версию модификации.
Сейчас мод проходит финальное тестирование - если всё пойдет хорошо, скоро объявят дату выхода. Новая версия будет содержать обновление не только для основной игры, но и для дополнения Joe's Adventures:
Мы продолжаем работать над добавлением нового контента для мода, а также готовим для вас геймплейный видеоролик.
Началось тестирование новой сборки мода. И если результаты будут положительными, мы объявим вам дату выхода новой версии мода.
Дополнение про Джо выйдет вместе с основным модом.
Круто, когда нибудь будет финал и я таки поиграю
Бага то починили? А то раньше нельзя было дальше первого угона пройти // Константин Шрейдер