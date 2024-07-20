Создатели Mafia 2: Final Cut показали новые скриншоты и обновленную миссию - релиз состоится уже сегодня

Команда Night Wolves - разработчики масштабного мода Final Cut, который возвращает многие вырезанные вещи и добавляет ряд новых возможностей для Mafia II, поделились новыми скриншотами и прохождением обновленной миссии "Закон Мерфи".

Как можно заметить, в миссии появились новые альтернативные способы попасть в ювелирку: например теперь Вито и Джо перед проникновением могут попытаться заранее отключить сигнализацию, что даст им дополнительное время на ограбление. Это планировалось оригинальными разработчиками, но было вырезано перед релизом игры. Так же моддеры восстановили некоторые сцены и диалоги с полицейскими.

Релиз модификации Final Cut 1.2 состоится уже сегодня.