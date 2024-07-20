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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 11 093 оценки

Создатели Mafia 2: Final Cut показали новые скриншоты и обновленную миссию - релиз состоится уже сегодня

AceTheKing
Новости

Команда Night Wolves - разработчики масштабного мода Final Cut, который возвращает многие вырезанные вещи и добавляет ряд новых возможностей для Mafia II, поделились новыми скриншотами и прохождением обновленной миссии "Закон Мерфи".

Как можно заметить, в миссии появились новые альтернативные способы попасть в ювелирку: например теперь Вито и Джо перед проникновением могут попытаться заранее отключить сигнализацию, что даст им дополнительное время на ограбление. Это планировалось оригинальными разработчиками, но было вырезано перед релизом игры. Так же моддеры восстановили некоторые сцены и диалоги с полицейскими.

Релиз модификации Final Cut 1.2 состоится уже сегодня.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
nemsis94

А этот мод будет русифицирован или нет?

0
Lourens_Shiba

Они у себя в вк группе уже выложили

2
Alex Moreau

Ну релиз уже состоялся, так что ждем тут.

0
Adfardo

Уже качаем полный репачокс с ВК группы

0
Et_alietum
-16
Alex Moreau

Ну тебе-то как раз не насрать, раз этот школоло мемчик запостил.

0
Et_alietum Alex Moreau

Пошел на***хуй

0