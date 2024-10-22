Создатели Mafia 2: Final Cut сообщили о том, что DLC про Джо будет сильно переработано и получит новые сюжетные миссии

Команда Night Wolves, создатели масштабной модификации "Final Cut" для Mafia 2, сообщили о том, что дополнение Joe's Adventures так же подвергнется масштабной переработке в рамках следующего обновления модификации.

Моддеры отмечают, что как и в случае с оригинальной игрой, 2K Czech вырезали из дополнения множество планируемых вещей: изначально разработчики планировали сделать 10 полноценных сюжетных глав, однако в релизной версии DLC осталось лишь 4 с полноценным сюжетом и катсценами - в остальных сюжет подавался лишь в виде артов и было заметно, что такие миссии были сделаны на скорую руку.

Night Wolves собирается сильно переработать дополнение: убрать надоедливые таймеры и арты, сделав дополнение полностью сюжетным в духе оригинальной игры, а так же вернуть в него первоначально планируемые 10 полноценных сюжетных глав.

Night Wolves сообщают, что новый сюжет дополнения лучше раскроет историю Джо: заключение Вито, предательство Клементе, а также знакомство с Эдди Скарпой и Рокко Матоллини. Дата выхода предстоящего третьего обновления для мода на данный момент неизвестна.

Текущая версия мода доступна для скачивания на нашем сайте: