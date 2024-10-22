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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 11 511 оценок

Создатели Mafia 2: Final Cut сообщили о том, что DLC про Джо будет сильно переработано и получит новые сюжетные миссии

AceTheKing
Новости

Команда Night Wolves, создатели масштабной модификации "Final Cut" для Mafia 2, сообщили о том, что дополнение Joe's Adventures так же подвергнется масштабной переработке в рамках следующего обновления модификации.

Появились подробности следующего обновления Mafia 2: Final Cut: новые миссии, озвучка нейросетью и многое другое

Моддеры отмечают, что как и в случае с оригинальной игрой, 2K Czech вырезали из дополнения множество планируемых вещей: изначально разработчики планировали сделать 10 полноценных сюжетных глав, однако в релизной версии DLC осталось лишь 4 с полноценным сюжетом и катсценами - в остальных сюжет подавался лишь в виде артов и было заметно, что такие миссии были сделаны на скорую руку.

Night Wolves собирается сильно переработать дополнение: убрать надоедливые таймеры и арты, сделав дополнение полностью сюжетным в духе оригинальной игры, а так же вернуть в него первоначально планируемые 10 полноценных сюжетных глав.

Night Wolves сообщают, что новый сюжет дополнения лучше раскроет историю Джо: заключение Вито, предательство Клементе, а также знакомство с Эдди Скарпой и Рокко Матоллини. Дата выхода предстоящего третьего обновления для мода на данный момент неизвестна.

Текущая версия мода доступна для скачивания на нашем сайте:

Mafia 2 "Масштабный мод с вырезанным контентом - Final Cut с фиксами"
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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Hall_1920

Какие же они молодцы, прям не могу

3
Jarvis666

Неплохо, а то честно говоря дополнение про Джо лютый кал. Помню там ещë какие-то монетки надо было на время собирать. Непонятно зачем в игру добавили эту аркадную шляпу, которая вообще не вписывается туда.

2
askazanov

Ну .., посмотрим.

0
agula98

А чё там со скамерами которые делали extended edition стало никто не в курсе?

0