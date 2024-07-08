Создатели мода Final Cut для Mafia 2 поделились подробностями и геймплеем грядущего обновления

Команда Night Wolves - разработчики масштабного мода Final Cut, который возвращает многие вырезанные вещи и добавляет ряд новых возможностей для Mafia II, поделились подробностями и геймплеем грядущего обновления модификации.
Новая версия мода будет называться Final Cut 1.2 и в ней будут присутствовать следующие вещи:
- Полностью функционирующее метро с созданной с нуля локацией "Надземка";
- Все возможные изменения в главах - от добавления мелких диалогов до чуть ли не полностью переписанных миссий;
- Возможность интерактива в барах;
- Гонки;
- Режим выживания;
- Возможность сидеть на скамейках;
- Различные исправления старых ошибок и багов;
- Готовый установщик, который сразу установит саму игру вместе с модом - теперь игрокам не придётся узнавать как устанавливать мод или искать лучшую сборку.
Так же разработчики поделились грустными новостями. К сожалению из-за того, что главный программист команды ушел на год в армию, Night Wolves не успели доделать некоторые из планируемых вещей:
1) Эпилог. Он был у нас в планах, но он требовал много сил, а главное, времени. Создание катсцен для мода - весьма трудная и очень требовательная вещь, которая требует участия чуть ли не каждого члена команды. Это исправление локации, подбор анимации для катсцен, проработка лицевой анимации, не говоря уже о сценарии и раскадровках. Мы хотим сделать Эпилог не просто простенькой катсценкой на несколько секунд, а красивой и проработанной катсценной, которая красиво завершает игру, но, к сожалению, времени на него у нас совершенно не осталось, из-за чего мы приняли тяжелое, но правильное решение отказаться от него, сконцентрировавшись на полировке багов и недочетов.
2) Багажник, ограниченный инвентарь, возможность выбрасывать оружие. Мы долгое время хотели внедрить данные геймплейные возможности со времён версии 1.0 и 1.1. Мы также хотели внедрить данную особенность в 1.2, но мы снова потерпели неудачу. Данная возможность активно тестировалась, но во время тестов мы поняли, что эти геймплейные функции активно ломаются и портят сохранения. Бывало так, что в главе 2 данная возможность работала без нареканий, но уже в третьей главе данная возможность отключалась по неизвестным причинам. Мы бы смогли это исправить, но, к сожалению, у нас не хватало времени, и мы решили отказаться и перенести данную функцию на третий апдейт.
Скорее всего данные вещи будут реализованы уже в следующих обновлениях модификации.
Но есть и приятные новости: Night Wolves сообщили, что разработка Final Cut 1.2 подходит к завершению. По словам создателей, релиз модификации состоится уже скоро - в середине или в конце июля.
Совсем юные умельцы делают данные модификации. Хорошей ему службы в какой бы регион страны его не закинуло
На СВО сейчас нужны толковые пацаны💪🏻💪🏻
Ребята молодцы
Надеюсь, что доведут до ума остальные фишки и активности в будущих обновлениях
Мод релизнулся? // Muradyan Wc
И это все вещи?Что будут присутсвовать!
если бы они ещё за чело паука 3 на ПК взялись, там нужно эффекты с консолей вернуть, в том числе рабочие источники освещения (фонари, светофоры, вывески и т.д.), а так же вырезанные миссии, заставки и диалоги, тем более есть ранние билды, да и многое в файлах игры осталось