Создатели мода Mafia 2: Final Cut планируют заменить нейроозвучку на реальных актёров

Команда NIGHT WOLVES, разрабатывающая модификацию Final Cut для Mafia 2, сообщила хорошие новости. Создатели планируют заменить нейроозвучку, пригласив реальных актёров русского дубляжа оригинала, в особенности Владислава Коппа в роли Вито, Никиту Прозоровского в роли Джо и Юрия Деркача в роли Генри.

Команда обещает держать качество диалогов и актерской игры на уровне оригинального дубляжа. Чтобы продемонстрировать это, они представили озвучку рождественского трейлера.