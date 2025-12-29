Создатели мода Mafia II Extended Edition выпустят публичную демо-версию 29 января 2026 года

Команда мода Mafia II Extended Edition объявила дату выхода публичной демо-версии — она станет доступна 29 января 2026 года.

В преддверии релиза разработчики также проведут эксклюзивный показ проекта: 30 декабря в 19:00 на стриме у NICK`LAY будут продемонстрированы три зимние главы модификации, которые ранее не показывались публике.

В демо-версии игрокам предложат переработанные главы оригинальной Mafia II: «Дом, милый дом», «Враг государства», «Закон Мёрфи» и «Циркулярка». В них появятся вырезанные миссии и сюжетные моменты, новые катсцены, локации, персонажи и игровые механики. Также заявлена озвучка оригинальных актёров русской локализации Mafia II.

Среди геймплейных улучшений в демо-версии:

взаимодействие с багажником автомобилей;

лицензия на оружие;

рабочая система метро и такси;

оружие ближнего боя;

возможность выбрасывать оружие;

метки машин на мини-карте.

Кроме того, мод включает обновлённый интерфейс в стиле бета-версии игры, бета-текстуры и растительность, ранние модели персонажей, клетчатую куртку Вито и уличные сценки, призванные сделать город более «живым».

На данный момент команда не планирует локализацию озвучки на другие языки, однако готова рассмотреть такую возможность при поддержке сообщества.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и пообещали активную работу над проектом в 2026 году.