Стала известна дата выхода новой версии мода Mafia 2 Final Cut, восстанавливающий вырезанный контент

Команда моддеров под названием Night Wolves, занимающаяся разработкой мода Final Cut для Mafia 2, сообщила дату выхода новой версии проекта. Недавно разработчики поделились информацией, согласно которой мод должен был выйти на неделе с 15 по 21 июля. Сегодня же они сообщили точную дату релиза – 20 июля 2024 года.
Дополнительная информация для игроков:
- Вес новой версии составит примерно 3,3 гигабайта.
- Апдейт будет доступен на восьми языках: русском, английском, испанском, польском, чешском, немецком, французском и итальянском.
- Новая версия мода не будет совместима со старыми сохранениями, но с самого начала игры будет доступен фрирайд, где вы сможете опробовать многие новые возможности.
Mafia 2 Final Cut – крупномасштабный мод, восстанавливающий контент, который был вырезан разработчики из финальной версии игры, в том числе метро и гонки.
О,будет повод перепройти
Мафию 2 можно пройти с ру-субтитрами и англ звуком?
Люблю я мододелов, вот вроде фигня а залипательная
Как там говорится если кто-то в угоду кому-то или чему-то делает новодел. Всегда найдутся те кто этот новодел превратит оригинал.
Можно накатить только на оригинальную игру или на ремастер тоже можно ?
Ох уж эти глупые дети, которые зачем-то восстанавливают вырезанный разработчиками контент.
Никак не уразумеют убогие, что есть черновые версии, и есть релизные. И что удалённый контент не должен присутствовать в финальной версии. Это всё равно что собрать весь мусор из мастерской художника, и вывалить его на готовую картину.
мыслишь правильно, но в случаи с мафией2 тут всё намного сложнее! игра получилась на выходе обрубком (сюжетно и механически) по причине того, что издатель захотел скорее продать то, что есть! суть в том, что не весь контент задуманный получилось реализовать из-за сроков, не совсем правильно говорить о том, что он "вырезан"!
Ох уж эти глупые дети, которые не в курсе, что из Мафии пропало. // Максим Долматов
Убогий здесь только ты, который не вникают в тему, что именно произошло с конентом мафии и почему его вырезали.
Скройся и не высирайся.
Абсолютно поддерживаю.