The Rockenbird Band восстановили в Mafia 2 Diamond Motors и Агентство недвижимости Ричарда Бека

Сегодня мы продемонстрируем возможность покупки автомобиля и недвижимости в восстановленных локациях автосалона Diamond Motors и агентства недвижимости Ричарда Бека.

Изначально для версии 1.2 мы планировали дать возможность игрокам покупать автомобили и недвижимость, но из-за того, что разработка второго обновления была сильно поспешной, нам пришлось убрать это.

Но теперь мы смогли восстановить эту возможность и сделать её играбельной.

Теперь игрокам будет дана возможность легально покупать дома, а также редкие автомобили, недоступные на дорогах Эмпайр Бэй.

Данная функция будет работать как во фрирайде, так и в основной игре!

Геймплей видео: (

ВНИМАНИЕ, ВЕСЬ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАН В ВИДЕО, НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ ДОРАБОТКИ, ВСЁ БУДЕТ ДОРАБОТАНО СО ВРЕМЕНЕМ.

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