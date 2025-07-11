The Rockenbird Band восстановили в Mafia 2 Diamond Motors и Агентство недвижимости Ричарда Бека

Сегодня мы продемонстрируем возможность покупки автомобиля и недвижимости в восстановленных локациях автосалона Diamond Motors и агентства недвижимости Ричарда Бека.
Изначально для версии 1.2 мы планировали дать возможность игрокам покупать автомобили и недвижимость, но из-за того, что разработка второго обновления была сильно поспешной, нам пришлось убрать это.
Но теперь мы смогли восстановить эту возможность и сделать её играбельной.
Теперь игрокам будет дана возможность легально покупать дома, а также редкие автомобили, недоступные на дорогах Эмпайр Бэй.
Данная функция будет работать как во фрирайде, так и в основной игре!
Геймплей видео: (
ВНИМАНИЕ, ВЕСЬ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАН В ВИДЕО, НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ ДОРАБОТКИ, ВСЁ БУДЕТ ДОРАБОТАНО СО ВРЕМЕНЕМ.
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PG: https://users.playground.ru/5204807/posts
Каким же ошмётком вышла мафия 2. Грустно всё это. До сих пор дисок валяется и убитыми надеждами на достойное продолжение.
Хз, вторая мафия лучшая часть серии, с наверное лучшим и красивым городом в играх подобного плана, харизматичными персонажами и интересным сюжетом. Приятно перепроходить по нескольку раз спустя десяток лет. А насчёт обрезанности то хз, по-моему и так там всё самодостаточно, уж для одного прохождения точно, но и так просто побегав по миру есть чем повеселиться. Но конечно хотелось бы большего, но и так бодро
Отлично!