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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.1 12 834 оценки

The Rockenbird Band восстановили в Mafia 2 Diamond Motors и Агентство недвижимости Ричарда Бека

The Rockenbird Band The Rockenbird Band

Сегодня мы продемонстрируем возможность покупки автомобиля и недвижимости в восстановленных локациях автосалона Diamond Motors и агентства недвижимости Ричарда Бека.

Изначально для версии 1.2 мы планировали дать возможность игрокам покупать автомобили и недвижимость, но из-за того, что разработка второго обновления была сильно поспешной, нам пришлось убрать это.

Но теперь мы смогли восстановить эту возможность и сделать её играбельной.

Теперь игрокам будет дана возможность легально покупать дома, а также редкие автомобили, недоступные на дорогах Эмпайр Бэй.

Данная функция будет работать как во фрирайде, так и в основной игре!

Геймплей видео: (

ВНИМАНИЕ, ВЕСЬ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАН В ВИДЕО, НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ ДОРАБОТКИ, ВСЁ БУДЕТ ДОРАБОТАНО СО ВРЕМЕНЕМ.

Спойлер

Discord Server: https://discord.gg/zxpnts7zJf
VK: https://vk.com/the_rockenbird_band
Telegram Channel: https://t.me/rockandbird
PG: https://users.playground.ru/5204807/posts

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Каким же ошмётком вышла мафия 2. Грустно всё это. До сих пор дисок валяется и убитыми надеждами на достойное продолжение.

6
RedDay13

Хз, вторая мафия лучшая часть серии, с наверное лучшим и красивым городом в играх подобного плана, харизматичными персонажами и интересным сюжетом. Приятно перепроходить по нескольку раз спустя десяток лет. А насчёт обрезанности то хз, по-моему и так там всё самодостаточно, уж для одного прохождения точно, но и так просто побегав по миру есть чем повеселиться. Но конечно хотелось бы большего, но и так бодро

7
sa1958

Отлично!

1