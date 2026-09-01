В утечке Valve нашли вырезанную концовку Mafia II - судьба Вито могла сложиться иначе

В результате недавней утечки внутренних данных Valve в сети обнаружили ранний билд Mafia II, в котором, предположительно, сохранилась оригинальная версия концовки игры. Она заметно отличалась от финала, который в итоге увидели игроки.

В опубликованной записи Джо, как и в готовой версии игры, увозят на отдельной машине. Однако затем внимание переключается на Вито и человека, сидящего перед ним. Главный герой тянется к оружию, после чего камера отдаляется и раздаются три выстрела.

Игроки предполагают, что два выстрела сделал сам Вито, прежде чем третий убил его. Таким образом, первоначальный вариант финала, судя по всему, предполагал смерть главного героя.

Почему от этой концовки отказались, точно неизвестно. По мнению сообщества, разработчики могли посчитать подобный финал слишком прямолинейным и пафосным, поскольку смерть Вито фактически оставалась бы за кадром.

В итоговой версии Mafia II Вито выживает, что впоследствии позволило вернуть персонажа в Mafia III. Если найденные материалы действительно относятся к одному из ранних этапов разработки, получается, что судьба Вито и дальнейшее направление серии изначально могли быть совершенно другими.