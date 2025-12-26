Valve выпустила бета-обновление для Steam, в котором исправила баг с вылетами в Mafia 2 и других играх

Игроки, решившие вернуться к классической Mafia 2 во время зимних праздников, столкнулись с неприятным сюрпризом - игра неожиданно закрывалась. Причина оказалась в ошибке в клиенте Steam, которая затронула некоторые проекты с защитой Steam DRM.

Компания Valve оперативно выпустила бета-обновление для клиента Steam, которое устраняет эту проблему и привносит ряд улучшений. Список исправлений: