Mafia 2 23.08.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.1 13 397 оценок

Valve выпустила бета-обновление для Steam, в котором исправила баг с вылетами в Mafia 2 и других играх

AceTheKing AceTheKing

Игроки, решившие вернуться к классической Mafia 2 во время зимних праздников, столкнулись с неприятным сюрпризом - игра неожиданно закрывалась. Причина оказалась в ошибке в клиенте Steam, которая затронула некоторые проекты с защитой Steam DRM.

Компания Valve оперативно выпустила бета-обновление для клиента Steam, которое устраняет эту проблему и привносит ряд улучшений. Список исправлений:

  • Исправлена проблема, из-за которой некоторые игры с защитой Steam DRM неожиданно закрывались, в том числе Mafia 2 (Classic) и Football Manager 2012.
  • Для Linux: исправлены ошибки, мешавшие отображению приложений в меню добавления не-Steam игр и временно скрывавшие доступность Windows-игр при использовании Proton.
  • Для контроллеров: временно отключена поддержка адаптеров Nintendo Switch 2 и GameCube в нативном режиме для устранения конфликтов и сбоев с другими геймпадами. Также исправлена ошибка с пустым отображением конфигураций контроллеров при определенных настройках.
Комментарии:  2
NellOfficial

Блин! А я грешил на старость игры. Тоже вот в начале недели играть сел, после перепрохождения первой части Divinity. А там такой подарок — игра вылетела без ошибок...

Kokain7778

А я после недавнего перерождения первой части definitive edition , решил вторую тоже пройти definitive edition, вылетов не было ни разу, а вот просадки кадров до 45 были по непонятными мне причинам.

