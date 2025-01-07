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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 12 016 оценок

Вышел геймплейный трейлер модификации Mafia 2: Final Cut 1.3: игроков ждут новые миссии и геймплейные возможности

AceTheKing
Новости

Команда Night Wolves поделилась первым геймплейным трейлером предстоящего крупного обновления 1.3 для модификации Mafia 2: Final Cut.

Разработчики продемонстрировали в трейлере новые возможности, которые будут представлены в игре в грядущем обновлении:

  • Рабочий общественный транспорт (надземное метро, автобусы, такси);
  • Возможность поездки в качестве пассажира в сюжетных миссиях;
  • Рабочий автосалон Diamond Motors;
  • В игру вновь вернётся оружие ближнего боя, которое было убрано в обновлении 1.2 из-за проблем со стабильностью игры;
  • Новые сюжетные миссии, в том числе на Сицилии;
  • Новая концовка и эпилог.
  • Ранее разработчики сообщали о том, что все новые диалоги получат озвучку с помощью нейросети.

Релиз Mafia 2: Final Cut 1.3 состоится в 2025 году - точная дата релиза на данный момент неизвестна.

Mafia 2 "Масштабный мод с вырезанным контентом - Final Cut" [1.1 - 1.2]
15
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
RareEnok

Как нибудь перепройду, наверно когда полностью закончат работу)

2
Abarmot90

Mafia II Definitive Edition в пролёте?

1
Kenn1y

Так это на оригинал, вообще отлично, DF же урезан, даже фишек PhysX нет.

0
Alex Moreau

1.3 НЕ вышла. И выйдет ещё нескоро.

0
JustA_NiceGuy

А GPS на миникарте пофиксили? А свободную езду? Была лишь летом и ломала другие моды, где свободная езда работала как надо в разное время года и дня.

0
CRAZY rock GAME

И смысл этих модов, все равно ведь не какон как не крути

-3
Alex Moreau

Не всем быть канонодрочерами.

3
Альбиберчери

самая худшая часть мафии. Мерзкие два гг. Один биба другой боба , хотя лан джо у него харизма есть но этот Вито всю игру с каменным лицом как рыбка из аквариума

-6
Alex Moreau

С негром будто бы лучше.

2
Альбиберчери Alex Moreau

лучший это томми

0
RareEnok

Че орешь? Явно не худшая, как минимум лучше 3 части. Но мне и 2 часть и первая ремейк одинаково зашли. Два шедевра а 2 вродь игрой года была даже

1