Вышел геймплейный трейлер модификации Mafia 2: Final Cut 1.3: игроков ждут новые миссии и геймплейные возможности

Команда Night Wolves поделилась первым геймплейным трейлером предстоящего крупного обновления 1.3 для модификации Mafia 2: Final Cut.
Разработчики продемонстрировали в трейлере новые возможности, которые будут представлены в игре в грядущем обновлении:
- Рабочий общественный транспорт (надземное метро, автобусы, такси);
- Возможность поездки в качестве пассажира в сюжетных миссиях;
- Рабочий автосалон Diamond Motors;
- В игру вновь вернётся оружие ближнего боя, которое было убрано в обновлении 1.2 из-за проблем со стабильностью игры;
- Новые сюжетные миссии, в том числе на Сицилии;
- Новая концовка и эпилог.
- Ранее разработчики сообщали о том, что все новые диалоги получат озвучку с помощью нейросети.
Релиз Mafia 2: Final Cut 1.3 состоится в 2025 году - точная дата релиза на данный момент неизвестна.
Как нибудь перепройду, наверно когда полностью закончат работу)
Mafia II Definitive Edition в пролёте?
Так это на оригинал, вообще отлично, DF же урезан, даже фишек PhysX нет.
1.3 НЕ вышла. И выйдет ещё нескоро.
А GPS на миникарте пофиксили? А свободную езду? Была лишь летом и ломала другие моды, где свободная езда работала как надо в разное время года и дня.
И смысл этих модов, все равно ведь не какон как не крути
Не всем быть канонодрочерами.
самая худшая часть мафии. Мерзкие два гг. Один биба другой боба , хотя лан джо у него харизма есть но этот Вито всю игру с каменным лицом как рыбка из аквариума
С негром будто бы лучше.
лучший это томми
Че орешь? Явно не худшая, как минимум лучше 3 части. Но мне и 2 часть и первая ремейк одинаково зашли. Два шедевра а 2 вродь игрой года была даже