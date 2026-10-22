Для Mafia 3: Definitive Edition вышло обновление на ПК и консолях с исправлением проблем, о которых сообщали игроки

Для Mafia III: Definitive Edition вышло обновление, исправляющее ряд проблем, на которые жаловались игроки. Патч затрагивает стабильность игры, прохождение сюжетных миссий и дополнений, визуальные эффекты и интерфейс. Разработчики также улучшили поддержку широкоформатных мониторов и Steam Deck.

На ПК исправили несколько причин вылетов и сбоев во время игры, включая проблемы при загрузке контрольных точек и распаковке данных. Устранены ошибки, мешавшие прохождению отдельных миссий и работе некоторых игровых механик. Также исправлены визуальные недочёты в дополнениях, в том числе неправильное освещение, парящие объекты и исчезновение автомобилей. Улучшено отображение интерфейса и субтитров на ультрашироких мониторах, а также работа локализованного текста. Для Steam Deck обновили стандартную конфигурацию Steam Input и исправили проблему, из-за которой управление могло полностью перестать работать.

На PlayStation 5 и Xbox Series X|S исправили блокирующие прохождение ошибки и зависания в сюжетных миссиях и дополнениях, проблемы с бесконечной загрузкой после некоторых контрольных точек и кат-сцен, а также сбои при загрузке сохранений и воспроизведении титров. Устранены ошибки с исчезновением персонажей, появлением грузовиков в миссиях и доступностью револьвера Il Duca у торговца оружием. Кроме того, исправлено несколько причин вылетов.

На консолях также улучшили освещение, устранили мерцание и артефакты неба, добавили отдельные настройки глубины резкости и размытия в движении, исправили отображение субтитров и некоторые ошибки интерфейса. На PS5 дополнительно исправили проблемы с локализованным текстом, включая описания трофеев и отображение названия игры на польском языке.