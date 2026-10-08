Mafia 3 вышла на PS5 и Xbox Series, а также получила обновление на ПК

Нативная версия Mafia 3: Definitive Edition для PS5 и Xbox Series с частотой 60 к/с уже доступна для загрузки; она бесплатна для тех, у кого уже есть копия игры или недавно выпущенный сборник Omerta Collection. Как стало известно благодаря сайту PSN Profiles, в игре появился новый набор трофеев.

В описании товара в PS Store сказано:

Mafia 3: Definitive Edition теперь доступна на PS5: игра работает с частотой 60 кадров/с и получила технические улучшения.

Также в честь десятилетия Mafia 3 разработчики выпустили новое обновление для Steam-версии. Патч от 8 октября 2026-го посвящён исправлению многочисленных проблем с прохождением, стабильностью, графикой и интерфейсом.

Главное внимание уделили исправлению блокировок сюжетных миссий. Помимо этого, улучшили отслеживание достижений, поведение NPC и напарников, работу контрольных точек, появление транспорта и различные элементы миссионных скриптов. Исправлена проблема, при которой прогресс достижений мог теряться после закрытия игры.

Визуальная часть также получила ряд исправлений: разработчики устранили мерцание и некорректное освещение, проблемы с тенями, металлическим или пересвеченным видом объектов, а также улучшили дальность прорисовки освещения зданий, фонарей и заправок. Были исправлены графические артефакты, проблемы с анимациями и звуком в кат-сценах.

Из заметных изменений — добавлена возможность отключить рамки окна, а также новые ограничения частоты кадров: 120, 144, 180 и 240 FPS. Улучшена работа игры с несколькими мониторами в оконном режиме и исправлены проблемы с физикой при включённом V-Sync.

Наконец, патч исправляет многочисленные проблемы интерфейса: пропадающие маркеры, некорректные тексты, сброс настроек субтитров, работу курсора на нескольких мониторах, отображение прицела, отладочный текст после кат-сцен и ошибки локализаций.