Mafia III и Call of Duty: WWII стали бесплатными в индийском PS Store

В индийском сегменте PlayStation Store стандартные версии Mafia III и Call of Duty: WWII сейчас можно добавить в библиотеку бесплатно. На страницах обеих игр отображается отметка Free. При этом другие издания остаются платными: Mafia III: Definitive Edition стоит 1 999 рупий, а Call of Duty: WWII — Gold Edition — 3 999 рупий.

Вместе с Mafia III бесплатно доступны и все основные дополнения. В индийском PS Store без дополнительной платы предлагаются Faster, Baby!, Stones Unturned, Sign of the Times, а также оружейные и автомобильные наборы. Бесплатным остаётся и отдельный Mafia III: DLC Content Pack.

При этом в американском PS Store ситуация отличается. Mafia III: Definitive Edition там продаётся за $29,99, хотя набор со всеми DLC также доступен бесплатно. Стандартная версия Call of Duty: WWII в американском магазине по прежней прямой ссылке сейчас не отображается как бесплатная страница товара.

Mafia III вышла в 2016 году и рассказывает историю ветерана Вьетнамской войны Линкольна Клея, который вступает в борьбу с итальянской мафией в Нью-Бордо. Call of Duty: WWII появилась в 2017 году и посвящена событиям Второй мировой войны, предлагая сюжетную кампанию, мультиплеер и кооперативный режим.