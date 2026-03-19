SynthVoiceRu показали нейросетевую озвучку для Mafia 3

Команда SynthVoiceRu показала альфа-версию нейросетевой русской озвучки Mafia 3 - озвучка представлена в закадровом исполнении.
По словам SynthVoiceRu, это лишь альфа-версия озвучки - качество голосов будет улучшено к моменту релиза озвучки. Судя по предыдущим озвучкам, полноценный дубляж тоже будет присутствовать.
Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.
Челы поставили на поток свои озвучки с плохим голосовым API и доят камрадов без стыда и совести, как я понял их озвучки можно только на бусти купить.К слову, Яндекс озвучивает ролики на ютуб в 100 раз убедительнее
Худшие в мире за работой. Я думал они уже перестали существовать, но нет, всё ещё скамят своими озвучками ужасного качества. На Сталкер 2 собрали денег и забили, до сих пор висит версия 0.4 без обновлений.
закадр это ужас
Можно ещё к Dead Space 3.
Ставил их же кал на Индиану Джонса - хввтило на 10 мин. Очень убого, учитывая, что нейронки уже песни классно поют, а тут просто персонажи говорят.