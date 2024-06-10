Инсайд: фанаты больше не увидят Mafia 4, вместо этого серию ждет перезагрузка. Анонс новой Mafia состоится скоро

В начале этого года многие авторитетные инсайдеры утверждали о скором анонсе долгожданного продолжения культовой игровой серии Mafia. По некоторым сведениям, проект должны были представить в рамках прошедшего Summer Game Fest 2024, чего, конечно же, не случилось. Как оказалось, у издателя 2K Games практически в самый последний момент сменились планы. Компания посчитала, что прямо сейчас не самый подходящий момент для возвращения легендарной серии и готовит анонс на более поздний срок в этом году.
На этот раз инсайдерской информацией поделился автор утечек под ником Kurakasis. Согласно его данным, прошлые слухи были весьма близки к истине, за исключением одного — новая игра не станет продолжением серии. Разработчики из студии Hangar 13 уже давно отказались от идеи выпустить Mafia 4; вместо этого поклонников ждет глобальный перезапуск.
Судя по всему, фанатам Mafia не стоит слишком переживать за будущее своей любимой серии. Франшиза действительно будет перезапущена, однако переосмысление произойдет в рамках общей истории и временных рамок. Создатели хотят сконцентрироваться на более подходящем для событий игры времени — середине 20 века. Игроков ждет классическая интерпретация итальянской мафии в США того времени, без серьезных экспериментов в сеттинге, как это было с Mafia 3.
Если верить Kurakasis, анонс новой Mafia состоится до конца года. Он не берется давать более точный прогноз, поскольку издатель еще определяется с маркетинговой кампанией и может изменить её в любой момент.
Видимо фантазии не хватает
уже чую как осовременнят мафиозный клан который будет состоять из сильных и независимых толстых фемок - и сам капоне будет им пятки целовать
Перезапуск, как то страшно звучит, для перезапуска нужен хороший сценарий, это не по готовому сценарию делать, как это было с Mafia: Definitive Edition
неееееееееееееет нууу неееет!! Т_____Т // Женя Афанасьев
Первую часть оригинал прошел два раза.Ремейк первой части прошел один раз.Вторую часть прошел один раз.От третей части стошнило хватило на минут 20.Та уже как сиренево будет 4-я или нет.Очень хорошо что хоть сделали клёвый ремейк первой части когдаить пройду её снова.
Оригинал первой мафии принес больше всего эмоций. Вторую если бы не обрезали тоже было бы норм. Дальше пошел мусор.
Про новую часть скажу так: На словах ты Корлеоне, а на деле Спатафоре.
Рискованный шаг
Ох как мне не нравится эта новость... Последнее время такие новости означают "переосмысление с учётом повестки", а также введение всяких лутбоксов, доната и прочей хероборины, которая убивает всю серию игр-предшественников. Может, я, конечно, и не прав. Напомните, может были уже случаи реально годных перезапусков? (ремейки не считаем, это не то)
Если будет ремейк мафии на новом движке, с новыми заданиями и фичами - будет круто. Главное чтоб не напихали туда петушья и обезьян. Ну разве что в качестве мишеней.
Чел, а это тебе че? Mafia: Definitive Edition