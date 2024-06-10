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Mafia 4 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 162 оценки

Инсайд: фанаты больше не увидят Mafia 4, вместо этого серию ждет перезагрузка. Анонс новой Mafia состоится скоро

Gutsz
Новости

В начале этого года многие авторитетные инсайдеры утверждали о скором анонсе долгожданного продолжения культовой игровой серии Mafia. По некоторым сведениям, проект должны были представить в рамках прошедшего Summer Game Fest 2024, чего, конечно же, не случилось. Как оказалось, у издателя 2K Games практически в самый последний момент сменились планы. Компания посчитала, что прямо сейчас не самый подходящий момент для возвращения легендарной серии и готовит анонс на более поздний срок в этом году.

На этот раз инсайдерской информацией поделился автор утечек под ником Kurakasis. Согласно его данным, прошлые слухи были весьма близки к истине, за исключением одного — новая игра не станет продолжением серии. Разработчики из студии Hangar 13 уже давно отказались от идеи выпустить Mafia 4; вместо этого поклонников ждет глобальный перезапуск.

Судя по всему, фанатам Mafia не стоит слишком переживать за будущее своей любимой серии. Франшиза действительно будет перезапущена, однако переосмысление произойдет в рамках общей истории и временных рамок. Создатели хотят сконцентрироваться на более подходящем для событий игры времени — середине 20 века. Игроков ждет классическая интерпретация итальянской мафии в США того времени, без серьезных экспериментов в сеттинге, как это было с Mafia 3.

Если верить Kurakasis, анонс новой Mafia состоится до конца года. Он не берется давать более точный прогноз, поскольку издатель еще определяется с маркетинговой кампанией и может изменить её в любой момент.

-8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
666ANUBIS666

Видимо фантазии не хватает

5
Господин Никто

уже чую как осовременнят мафиозный клан который будет состоять из сильных и независимых толстых фемок - и сам капоне будет им пятки целовать

3
UralGames83Ru

Перезапуск, как то страшно звучит, для перезапуска нужен хороший сценарий, это не по готовому сценарию делать, как это было с Mafia: Definitive Edition

1
Пользователь ВКонтакте

неееееееееееееет нууу неееет!! Т_____Т // Женя Афанасьев

0
B e s i k

Первую часть оригинал прошел два раза.Ремейк первой части прошел один раз.Вторую часть прошел один раз.От третей части стошнило хватило на минут 20.Та уже как сиренево будет 4-я или нет.Очень хорошо что хоть сделали клёвый ремейк первой части когдаить пройду её снова.

0
Et_alietum

Оригинал первой мафии принес больше всего эмоций. Вторую если бы не обрезали тоже было бы норм. Дальше пошел мусор.

Про новую часть скажу так: На словах ты Корлеоне, а на деле Спатафоре.

0
Никита Дроздоvv

Рискованный шаг

0
zolthan

Ох как мне не нравится эта новость... Последнее время такие новости означают "переосмысление с учётом повестки", а также введение всяких лутбоксов, доната и прочей хероборины, которая убивает всю серию игр-предшественников. Может, я, конечно, и не прав. Напомните, может были уже случаи реально годных перезапусков? (ремейки не считаем, это не то)

-1
Oscilograf

Если будет ремейк мафии на новом движке, с новыми заданиями и фичами - будет круто. Главное чтоб не напихали туда петушья и обезьян. Ну разве что в качестве мишеней.

-5
UralGames83Ru

Чел, а это тебе че? Mafia: Definitive Edition

0