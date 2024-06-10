Инсайд: фанаты больше не увидят Mafia 4, вместо этого серию ждет перезагрузка. Анонс новой Mafia состоится скоро

В начале этого года многие авторитетные инсайдеры утверждали о скором анонсе долгожданного продолжения культовой игровой серии Mafia. По некоторым сведениям, проект должны были представить в рамках прошедшего Summer Game Fest 2024, чего, конечно же, не случилось. Как оказалось, у издателя 2K Games практически в самый последний момент сменились планы. Компания посчитала, что прямо сейчас не самый подходящий момент для возвращения легендарной серии и готовит анонс на более поздний срок в этом году.

На этот раз инсайдерской информацией поделился автор утечек под ником Kurakasis. Согласно его данным, прошлые слухи были весьма близки к истине, за исключением одного — новая игра не станет продолжением серии. Разработчики из студии Hangar 13 уже давно отказались от идеи выпустить Mafia 4; вместо этого поклонников ждет глобальный перезапуск.

Судя по всему, фанатам Mafia не стоит слишком переживать за будущее своей любимой серии. Франшиза действительно будет перезапущена, однако переосмысление произойдет в рамках общей истории и временных рамок. Создатели хотят сконцентрироваться на более подходящем для событий игры времени — середине 20 века. Игроков ждет классическая интерпретация итальянской мафии в США того времени, без серьезных экспериментов в сеттинге, как это было с Mafia 3.

Если верить Kurakasis, анонс новой Mafia состоится до конца года. Он не берется давать более точный прогноз, поскольку издатель еще определяется с маркетинговой кампанией и может изменить её в любой момент.